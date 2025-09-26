ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Hyundai по цене ниже Creta готов к переходу во 2 поколение

Кроссовер Hyundai по цене ниже Creta готов к переходу во 2 поколение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Один из самых компактных и недорогих представителей модельной линейки Hyundai в SUV-сегменте готовится к тому, чтобы совершить шаг во второе поколение. 

Кроссовер Venue был представлен шесть лет назад, а его последняя модернизация датирована 2022-м годом. Автомобиль считается бюджетной альтернативой бестселлера Hyundai Creta и продается на многих рынках, в том числе в США. 

base venue 1 1
Актуальный Hyundai Venue

В скором времени эту популярную модель ждет полноценный переход в следующую генерацию, который обещает преподнести сюрпризы как минимум с внешностью машины. 

Если верить недавно опубликованным в сети рендерам независимого художника «AutoYa», «второй» Hyundai Venue рискует примерить новейший дизайн с полностью перелицованной передней части кузова.

Hyundai Venue 2 поколения (неофициальный рендер)

От обычной решетки радиатора и оптики не останется и следа, а само оформление «передка» компакта будет использовать решения новых кроссоверов Kona и Santa Fe.

Машине на неофициальных изображениях достался бесшовный элемент ДХО, проходящий вдоль всей нижней кромки капота, прямоугольные блоки основного света ниже, а также перелицованный бампер с широким воздухозаборником.

Hyundai Venue 2 поколения (неофициальный рендер)

Сзади «паркетнику» может достаться сквозной фонарь в виде тонкой LED-линии и переделанный бампер с интегрированными в него огнями «поворотников».

От оформления салона кроссовера ждут сдвоенного экрана мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также трехспицевого руля и других сидений.

Интерьер нового Hyundai Venue

Как поменяется машина механически сейчас неизвестно от слова «совсем», но эта информация может появиться относительно скоро. Премьеру нового Hyundai Venue ждут до конца этого года.

Фото:AutoYa, Hyundai

