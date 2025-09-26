Кроссовер Hyundai по цене ниже Creta готов к переходу во 2 поколение

Один из самых компактных и недорогих представителей модельной линейки Hyundai в SUV-сегменте готовится к тому, чтобы совершить шаг во второе поколение.
Кроссовер Venue был представлен шесть лет назад, а его последняя модернизация датирована 2022-м годом. Автомобиль считается бюджетной альтернативой бестселлера Hyundai Creta и продается на многих рынках, в том числе в США.
В скором времени эту популярную модель ждет полноценный переход в следующую генерацию, который обещает преподнести сюрпризы как минимум с внешностью машины.
Если верить недавно опубликованным в сети рендерам независимого художника «AutoYa», «второй» Hyundai Venue рискует примерить новейший дизайн с полностью перелицованной передней части кузова.
От обычной решетки радиатора и оптики не останется и следа, а само оформление «передка» компакта будет использовать решения новых кроссоверов Kona и Santa Fe.
Машине на неофициальных изображениях достался бесшовный элемент ДХО, проходящий вдоль всей нижней кромки капота, прямоугольные блоки основного света ниже, а также перелицованный бампер с широким воздухозаборником.
Сзади «паркетнику» может достаться сквозной фонарь в виде тонкой LED-линии и переделанный бампер с интегрированными в него огнями «поворотников».
От оформления салона кроссовера ждут сдвоенного экрана мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также трехспицевого руля и других сидений.
Как поменяется машина механически сейчас неизвестно от слова «совсем», но эта информация может появиться относительно скоро. Премьеру нового Hyundai Venue ждут до конца этого года.