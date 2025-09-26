ДомойАвтоновости сегодняВозрожденный хэтчбек Toyota Starlet может задержаться в разработке и остаться без полного...

Возрожденный хэтчбек Toyota Starlet может задержаться в разработке и остаться без полного привода

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2025 09 26 в 08.32.12

Toyota разрабатывает новый хэтчбек Toyota Starlet. Причем, если верить слухам, сразу в двух ипостасях – как гражданская 5-дверка, так и как гоночная машина для серии WRC Rally 4. 

На днях в инсайдерском журнале «BestCarWeb» вышла статья на тему проекта нового Starlet, судя по которой машина появится позже, чем изначально предполагалось.

Снимок экрана 2025 09 26 в 08.32.30
Рендер нового поколения Toyota Starlet

Считалось, что «Старлет» будет возрожден в 2026 году и начнет свою новую жизнь как гоночный автомобиль серии Rally 4, но, похоже, машина дебютирует гораздо позже – в октябре 2027 года и вряд ли примет участие в чемпионате WRC раньше 2028 года. 

Одной из причин задержки называет перегруженность «Тойоты» и ее гоночного ателье Gazoo Racing, которому сейчас предстоит реализовать целый ряд важных проектов спортивных автомобилей – от Celica до GR86 и Supra новых поколений. 

Снимок экрана 2025 09 26 в 08.32.53
Слева – рендер гражданской версии Toyota Starlet, справа – гоночной

Одновременно с этим у Toyota Starlet будет гражданский вариант, но отличий в сравнении с гоночным окажется минимум. Длина хэтчбека составит 3850 мм, ширина 1725 мм, а высота 1475 мм. Расстояние между осями будет равно 2450 мм, а вес 980 кг. 

Под капотом 5-дверки разместится 1,3-литровый бензиновый турбомотор, обеспечивающий мощность машине в 135 лошадиных сил. Система привода массового автомобиля и его спортивной версии – только 2WD (по регламенту серии Rally4 полный привод запрещен к использованию), а в качестве трансмиссий будут предложены 6-скоростная «механика» или 8-диапазонный «автомат». 

Цена нового Toyota Starlet с выходом в продажу в 2027 году может составить минимум 2 миллиона 500 тысяч иен или примерно 1,4-миллиона рублей. 

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

