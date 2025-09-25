Главный хит корейского рынка минивэнов готовится сменить поколение

Кроссвэн Carnival остается бестселлером Kia и самым популярным минивэном Южной Кореи. Несколько лет назад эта модель прошла через рестайлинг, а теперь готовится к тому, чтобы перебраться в новое, пятое по счету поколение.

Ожидается, что премьера реформенного Kia Carnival состоится в 2027 году. Какие технические новшества должен пережить этот проект пока неизвестно, но уже есть первые концепт-арты дизайна этой машины.

Рендер 5 поколения Kia Carnival

Их авторами является корейская студия «KKSStudio». По мнению независимых художников, в пятой генерации «Каривалу» значительно перекроят внешность, но сохранят преемственность в экстерьере в сравнении с предшественником.

На первых рендерах машины видно, что ей досталась немного другая решетка радиатора, выполненная в строгой прямоугольной форме и обладающая новым наполнением с хромированными полосами сверху и снизу.

Капот должен остаться прежним, но головная оптика может слегка поменять форму с нынешних Г-образных кластеров на С-образные, а также обзавестись другим светодиодным рисунком.

Рендер 5 поколения Kia Carnival

Переделке подвергнутся также бамперы и боковины, в которых круглые накладки на колесных арках, выкрашенные в цвет кузова, будут заменены на широкий оквадраченный черный пластик, а задние стойки кузова получат менее наклонную форму, чем сейчас.

Ожидается, что в новом поколении Kia Carnival сохранит актуальную платформу, которая роднит его с другим бестселлером корейского рынка – кроссоверов Kia Sorento. О механических переменах в обеих моделях пока информации нет.

Первым справить дебют должен именно основной «паркетник» (до конца 2026 года), а производный от него минивэн, скорее всего, появится чуть позже (в 2027-м).