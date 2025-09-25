ДомойАвтоновости сегодня«Горячий» хэтчбек Toyota Yaris GTS получит новый продвинутый аэродинамический комплект

«Горячий» хэтчбек Toyota Yaris GTS получит новый продвинутый аэродинамический комплект

Текст: Алексей Шмидт
Компания Toyota готовится предложить покупателям своего «заряженного» хэтчбека Yaris GTS опциональный пакет «Aero Performance Package». Комплект доработок предложат для таких машин с конца 2025 года. Цены на них уже известны. Стоимость пакета составит 4 тысячи 500 долларов или 376 тысяч рублей по нынешнему курсу.

В «Тойоте» утверждают, что аэродинамический пакет состоит из восьми частей. Он был создан по мотивам раллийных автомобилей Yaris, которые принимают участие в чемпионате мира по ралли (WRC) и гонках Super Taikyu в Японии.

Toyota Yaris GTS с новым аэропакетом Aero Performance Package

Выбравшим опциональный комплект достанется новый передний сплиттер, увеличивающий прижим машины и улучшающий боковое сцепление для более быстрого прохождения поворотов, а также новый капот с большим воздухозаборником, охлаждающим 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор на 300 лошадиных сил и 400 Нм.

Передние крылья и бамперы приобретут вентиляционные отверстия, а спортивные шины обуют на новые более аэродинамичные 18-дюймовые колесные диски. 

Toyota Yaris GTS с новым аэропакетом Aero Performance Package

Но даже это еще не все. Дополнительные компоненты под днищем помогут сглаживать наступающий поток воздуха. А наиболее очевидным изменением в аэропакете Yaris GTS станет регулируемый вручную спойлер на крыше. 

Заявлено, что он обеспечивает увеличенную прижимную силу сзади и более стабильное торможение на высоких скоростях.

Фото:Toyota

