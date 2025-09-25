ДомойАвтоновости сегодняНовый крутой внедорожник BYD «гонял» по городу во время наводнения, разозлив владельцев...

Новый крутой внедорожник BYD «гонял» по городу во время наводнения, разозлив владельцев близлежащих магазинов

Текст: Ростислав Архипов
Накануне на город Чжухай обрушился супертайфун «Рагаса», буквально затопив его улицы и парализовав движение. Но для одного автомобиля это не стало преградой. Более того, он целенаправленно рассекал по дорогам и попал на камеры очевидцев.

На кадрах, распространенных в интернете, видно, как внедорожник BYD Yangwang U8 едет по затопленным улицам города на высокой скорости, вызывая искусственные волны по сторонам. Это сильно не понравилось владельцам стоящих рядом магазинов, чьи витрины из-за этого оказались разгромлены.

Последствия проезда по улице внедорожника BYD Yangwang U8

Напомним, U8 представляет собой флагманский внедорожник компании BYD стоимостью в Китае около 153 тысяч долларов или почти 13 миллионов рублей. Его дизайн разрабатывался Вильфгангом Эггером, ранее трудившимся в Audi и Lamborghini. 

Длина машины составляет 5,3-метра, ширина – 2-метра, а высота – 1,9-метра. Колесная база автомобиля равна 3-метрам. 

BYD Yangwang U8 едет по затопленной улице города Чжухай (Китай)

Внешне U8 выделяется брутальным внедорожным дизайном с рейлингами на крыше, боковыми подножками и высоким дорожным просветом с глубиной преодолеваемого брода до 1,4-метра. 

Кроме того, в его оснащение входит интеллектуальная система индивидуального привода колес (IWD), которая работает от четырех независимых моторов.

Презентационное фото BYD Yangwang U8

За счет нее крупный внедорожник может легко маневрировать, в том числе разворачиваться на 180 градусов, а также плавать по воде до 30 минут при активации аварийного режима.

Фото:D-News

