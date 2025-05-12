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Китайский Land Cruiser стоит дешевле оригинала и на бумаге выглядит гораздо лучше

Текст: Ростислав Архипов
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byd fang cheng bao leopard 5

Китайский автопром давно отошел от модели копирования популярных зарубежных автомобилей, но, не на 100-процентов. Некоторые по-прежнему находят внешние сходства отдельных «поднебесных» машин с их потенциальными конкурентами.

Одной из них считается внедорожник Fang Cheng Bao Leopard 5 от компании BYD, который подозрительным образом похож на Toyota Land Cruiser, особенно боковинами своего кузова. 

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BYD Fang Cheng Bao Leopard 5

Что еще интереснее, этот китайский автомобиль способен переплюнуть «Тойоту» с точки зрения технологий, ведь машину продают не только со 197-сильным бензиновым турбомотором, но и в полностью электрической модификации с двумя электродвигателями общей мощности 680 л.с. и 760 Нм крутящего момента.

Кроме того, клон «Ленд Крузера» из КНР вполне может навязать борьбу оригинальному японскому внедорожнику за пределами асфальта. В оснащение Fang Cheng Bao Leopard 5 входит полный привод с понижающей передачей и не менее трех блокируемых дифференциалов.

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В BYD заявляют об исключительных углах въезда и съезда своего вездехода (39 градусов и 35 градусов соответственно), а также о дорожном просвете автомобиля, достигающим 31 см. 

Динамические характеристики «китайского Ленд Крузера» способны перечеркнуть результаты многих спортивных машин, ведь с места до 100 км/ч «пятый Леопард» разгоняется всего за 4,8-секунды. 

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Вишенкой на торте является цена такого внедорожника. В Китае за Fang Cheng Bao Leopard 5 с прошлого года просят от 239 тысяч 800 юаней (примерно 2,8 миллиона рублей).

Это заметно дешевле, чем Toyota сейчас предлагает независимо от рынка сбыта свой внедорожник Land Cruiser 250 (Prado).

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Фото:BYD

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