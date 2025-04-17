Китайский автомобиль впервые назван лучшим в мире: это не Chery, Geely и даже не Haval

Еще совсем недавно казалось, что китайские автомобили не смогут потеснить своих зарубежных конкурентов ни в мировых ТОП-ах продаж, ни в известных конкурсах, где выбираются лучшие машины на планете.

Но уже в прошлом году автомобили из «Поднебесной» вошли в список номинантов престижной премии «World Car Award», а в этом году одержали в нем первую в своей истории победу.

Сенсационный результат для китайского автопрома обеспечила модель BYD Seagull/Dolphin Mini, завоевавшая золото в категории «Лучший городской автомобиль».

Напомним, BYD Seagull представляет собой компактный электромобиль, дебютировавший в «Поднебесной» в 2023 году. За пределами КНР машину продают под именем Dolphin Mini.

BYD Seagull

Длина батарейной китайской 5-дверки составляет 3,8-метра, а расстояние между ее осями равно 2,5-метрам. Машина оснащается электрическим мотором, установленным на передней оси. Его мощность равна 75 лошадиным силам и 135 Нм крутящего момента.

В качестве тяговой батареи автомобиль задействует аккумулятор на 30,08 и 38,88 кВт/ч, обеспечивающий ему дальнобойность на уровне 305 или 405 километров соответственно по китайскому циклу CLTC.

Цены на названный лучшим городским автомобилем в мире BYD Seagull в КНР сейчас начинаются от 69 тысяч 900 юаней или без малого 790 тысяч рублей по актуальному курсу.