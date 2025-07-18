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Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на тестах

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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В Японии десятилетиями одними из самых продаваемых машин в стране являются так называемые кей-кары. Автомобили длиной менее 3,4-метра пользуются высокой популярностью из-за доступной цены, удобных компактных размеров и налоговых льгот, позволяющих существенно сэкономить на их владении.

Но вскоре на территорию исконно японского сегмента может китайский автопроизводитель BYD, недавно начавший испытания своего нового субкомпактного автомобиля. Машина получила название, которое прямо говорит о том, с кем ей предстоит конкурировать – K-Car.

la sfida cinese al giappone parte da quest auto elettrica

Накануне в Сети появились свежие фотографии прототипа этой новинки китайской марки, опубликованные в соцсетях пользователем «Thinkercar». 

На снимках K-Car запечатлен в плотной маскировке. Единственными незакамуфлированными местами кузова машины оказались стекла и части фар с «противотуманками».

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По очертаниям автомобиль полностью соответствует формату кей-каров. Машина выполнена в кузове компактвэн и обладает сдвижными дверями сзади. Подробностей о ее технической стороне пока нет, но понятно, что это будет полноценный электромобиль.

Инсайдеры пишут, что комплектовать K-Car компания BYD будет аккумулятором емкостью 20 кВт/ч, который обеспечит ему запас хода около 180 километров по циклу WLTC.

Автомобилю предстоит поддерживать систему быстрой зарядки мощностью 100 кВт, благодаря которой пополнять запас батареи можно будет без длительного ожидания.

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Продавать машину (по крайней мере на первых порах) собираются только в Японии, где за нее, по слухам, будут просить около 2,7-миллиона иен (примерно 1,4-миллиона рублей). Премьера K-Car должна состояться в ближайший год.

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Фото:Thinkercar

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