Wald превратила 5-дверный Suzuki Jimny в брутала

Текст: Алиса Шашкова
Внедорожник Suzuki Jimny, особенно в новой 5-дверной версии, пользуется на родине в Японии особым спросом. С выходом в продажу в начале года машина стала настоящим бестселлером, что заставило дилеров остановить ее реализацию из-за нехватки автомобилей на складах. 

На днях японское тюнинг-ателье Wald International взяло этот внедорожник за основу и подготовило для него комплект доработок, которые способны сделать его еще популярнее. 

Комплект доработок для Suzuki Jimny от Wald International

Боди-кит включает в себя капот с двумя большими «ноздрями», напоминающими тюнингованные Mercedes G-Class, крупные колесные диски, накладки из широкого пластика на крыльях, боковые подножки, измененные бамперы и решетка радиатора. Но даже это еще не все.

Wald International предусмотрела для внедорожника выдвижную палатку на крыше, к которой «пристегнута» дополнительная светотехника. 

О механических изменениях не сообщается, но на фотографиях машины видно, что она точно оборудована нестандартной подвеской.

Сколько будет стоить комплект доработок для пятидверного Suzuki Jimny не сообщается, но в Японии цена таких внедорожников без каких-либо изменений составляет 2 миллиона 651 тысячу иен (примерно 1,5-миллиона рублей).

