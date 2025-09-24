Известный седан Subaru, отправленный на пенсию, показался в совершенно новом обличии

Накануне стало известно, что Subaru окончательно закрыла историю модели Legacy, завершив производство этого седана. С конвейера завода в США сошел последний экземпляр 4-дверки, которая не выпускается в Японии на протяжении уже пяти лет.

Legacy была известна не только как автомобиль в кузове седан, но и как универсал, который впоследствии был превращен в кроссовер Outback. Сменщик этой модели пока не называется, но уже пошли слухи, что речь идет о полноценном электрокаре.

Subaru Legacy нового поколения (неофициальный рендер)

Студия-дизайна «Digimods Design» быстро подсуетилась и подготовила собственные наброски того, что в будущем может оказаться свежим «Легаси».

На неофициальных рендерах популярная модель «Субару» предстала в классическом четырехдверном кузове, но с множеством современных дизайнерских решений и явным намеком на электрический привод.

Показанный на изображениях Legacy выделяется отсутствием решетки радиатора, место которой занимает заглушка, выкрашенная в цвет кузова.

Subaru Legacy нового поколения (неофициальный рендер)

Автомобиль оборудован узкими фарами с необычным светодиодным внутренним рисунком в виде штрихов, рельефным капотом, бамперами новой конструкции и задними фонарями, выполненными в виде двух букв «C».

Когда такой седан появится в продаже и появится ли вообще пока неизвестно, но стремление Subaru расширить свое электрическое портфолио, которое сейчас состоит только из кроссоверов Solterra и Trailseeker EV, может вернуть Legacy в виде «электрички» в строй относительно быстро.