Двигатель нового кросс-купе Nissan Leaf стал победителем премии Wards

В середине июня этого года Nissan провел долгожданную модернизацию своей популярной электрической модели Leaf, которая с переходом в новое поколение превратилось из классического хэтчбека в кросс-купе.

Третья генерация «Лиф» разрабатывалась дольше положенного. Анонс машины был сделан еще четыре года назад, но появилась на свет она только сейчас. А теперь, похоже, затянувшийся процесс ее создания начинает приносить компании плоды.

Nissan Leaf нового поколения

Новый Nissan Leaf накануне был назван победителем премии Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025 года. Этот конкурс ежегодно награждает лучшие силовые установки автомобилей, представленных на рынке США, за инновационные разработки, мощность, крутящий момент и топливную эффективность.

Nissan Leaf нового поколения

Новый «Лиф», трансформировавшийся из легковой 5-дверки в купеобразный кроссовер, использует под капотом силовой агрегат 3 в 1, который объединяет в себе электрический двигатель, инвертор и редуктор.

Конструкция является легкой и компактной, что снижает общую массу машины и вибрации, а также улучшает ее динамику.

Интерьер Nissan Leaf нового поколения

Силовой агрегат японского электрического кросс-купе будет предлагаться в двух мощностных вариантах – на 174 лошадиные силы и 345 Нм, а также 214 «сил» и 355 Нм. Запас хода в зависимости от выбранной батареи (на 52,9 кВт/ч или 75,1 кВт/ч) составит 436 и 604 километра соответственно.