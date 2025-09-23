Корейский конкурент Skoda Kodiaq представлен в новом виде: пока виртуально

Действующее поколение популярного корейского кроссовера Kia Sorento, считающееся прямым конкурентом европейского Skoda Kodiaq, пребывает в продаже с 2020 года. В 2023-м машина была модернизирована, а сейчас готовится к тому, чтобы перебраться в следующую по счету генерацию.

Как поменяется одна из самых продаваемых моделей Kia в сегменте кроссоверов спрогнозировала студия-дизайна «AutoYa», выпустившая несколько рендеров реформенного Sorento.

Рендер пятого поколения Kia Sorento

Цифровой художник полагает, что автомобиль ждет редизайн передней части кузова, где переделке подвергнется головная оптика, но сама она вряд ли сильно отойдет от стиля «Star-Map».

Рендер пятого поколения Kia Sorento

При этом решетка радиатора с витиеватым наполнением, напротив, исчезнет из повестки. На ее место придет заглушка в цвет кузова, а за охлаждение двигателя будет отвечать исключительно прямоугольный воздухозаборник в переднем бампере.

Рендер пятого поколения Kia Sorento

Радикальные перемены ждут в том числе салон машины, который может обзавестись двумя слитыми воедино экранами информационно-развлекательной системы и цифровой комбинации приборов, а также новым рулем и передней панелью.

Механически новый Kia Sorento может остаться плюс-минус прежним, но, скорее всего, машина разживется дополнительными гибридными версиями.

Презентация пятого поколения популярного кроссовера Kia должна состояться ориентировочно в 2027 году.