Корейский конкурент Skoda Kodiaq представлен в новом виде: пока виртуально

Текст: Алексей Шмидт
all new 2027 kia sorento jumps from behind a cgi curtain with ritzy colors and more space 14 1

Действующее поколение популярного корейского кроссовера Kia Sorento, считающееся прямым конкурентом европейского Skoda Kodiaq, пребывает в продаже с 2020 года. В 2023-м машина была модернизирована, а сейчас готовится к тому, чтобы перебраться в следующую по счету генерацию.

Как поменяется одна из самых продаваемых моделей Kia в сегменте кроссоверов спрогнозировала студия-дизайна «AutoYa», выпустившая несколько рендеров реформенного Sorento.

all new 2027 kia sorento jumps from behind a cgi curtain with ritzy colors and more space 8 1
Рендер пятого поколения Kia Sorento

Цифровой художник полагает, что автомобиль ждет редизайн передней части кузова, где переделке подвергнется головная оптика, но сама она вряд ли сильно отойдет от стиля «Star-Map».

all new 2027 kia sorento jumps from behind a cgi curtain with ritzy colors and more space 4
Рендер пятого поколения Kia Sorento

При этом решетка радиатора с витиеватым наполнением, напротив, исчезнет из повестки. На ее место придет заглушка в цвет кузова, а за охлаждение двигателя будет отвечать исключительно прямоугольный воздухозаборник в переднем бампере. 

all new 2027 kia sorento jumps from behind a cgi curtain with ritzy colors and more space 12 1
Рендер пятого поколения Kia Sorento

Радикальные перемены ждут в том числе салон машины, который может обзавестись двумя слитыми воедино экранами информационно-развлекательной системы и цифровой комбинации приборов, а также новым рулем и передней панелью. 

Механически новый Kia Sorento может остаться плюс-минус прежним, но, скорее всего, машина разживется дополнительными гибридными версиями.

Презентация пятого поколения популярного кроссовера Kia должна состояться ориентировочно в 2027 году.

Фото:AutoYa

