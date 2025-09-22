ДомойАвтоновости сегодняБюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом виде

Бюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом виде

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2026 Hyundai Venue Facelift Rendering Design 2

Кроссовер Hyundai Venue появился на свет в 2019 году, став чем-то вроде недорогой альтернативы бестселлера Creta. Несмотря на компактные размеры и бюджетное позиционирование машина получила статус глобальной модели и предлагается сейчас не только в развивающихся, но и в развитых странах (к примеру, в США).

В 2022-м Venue был обновлен, но с тех пор прошло уже три года и эта популярная модель метит в новое, второе по счету поколение. Официальная презентация кроссовера запланирована на эту осень, но каких изменений во внешности автомобиля можно ждать уже частично известно благодаря выложенным рендерам студии «Autobics».

Копия next gen hyundai venue 2026 spied 1
Тестовый прототип Hyundai Venue второго поколения

Независимые художники воспользовались шпионскими снимками прототипов новых Venue, активно испытывающихся в последнее время на общественных дорогах, и лишили такие машины камуфляжа с помощью компьютерной графики.

2026 Hyundai Venue Facelift Rendering Design 1 1
Рендер второго поколения Hyundai Venue

Ожидается, что реформенный «паркетник» будет отличаться от предшественника более квадратным и прочным внешним видом, пересекающимся с другими SUV-моделями Hyundai.

Машине может оказаться положена прямоугольная решетка радиатора с раздельными фарами, верхний блок которых будет полностью отведен под светодиодные дневные ходовые огни, а нижний лишь наполовину.

Переделке могут подвергнуться также бамперы автомобиля и пластиковый обвес на его дверях плюс, скорее всего изменится дизайн колесных дисков.

Hyundai Creta EV 10 1280x720 1

Внутри кроссовера ждут появления двух 12,3-дюймовых экранов (информационно-развлекательной системы и приборной панели), новой передней панели, рулевого колеса, блока управления «климатом» и более качественных материалов отделки.

Безопасность будет улучшена за счет появления шести подушек уже в базовой комплектации (ранее их было только две). 

В плане механики революционных перемен можно не ждать. Инсайдеры указывают на то, что новый Venue получит те же двигатели, что и раньше. К примеру, в Индии машину продают с 1,2-литровым атмосферником на 81 лошадиную силу и литровым турбомотором на 118 «сил», а также со 100-сильным 1,5-литровым «дизелем».

Выбор трансмиссий сейчас состоит из 5-скоростной классической МКПП, 6-ступенчатой «интеллектуальной» МКПП, 6-скоростной классической «механики», 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и 6-диапазонного гидротрансформатора («автомат»).

Привод во всех вариантах может быть только передним и останется таковым в том числе в новом поколении.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autobics, соцсети, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее,...

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему...

«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей...

Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет...

Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но...

Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет...

Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в...

Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже...

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник...

Новая Toyota GR Celica показалась в неожиданном виде

Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения удивит дизайном и...

Рестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера...

Самый надежный автомобильный бренд этого года не Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+