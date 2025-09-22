Бюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом виде

Кроссовер Hyundai Venue появился на свет в 2019 году, став чем-то вроде недорогой альтернативы бестселлера Creta. Несмотря на компактные размеры и бюджетное позиционирование машина получила статус глобальной модели и предлагается сейчас не только в развивающихся, но и в развитых странах (к примеру, в США).

В 2022-м Venue был обновлен, но с тех пор прошло уже три года и эта популярная модель метит в новое, второе по счету поколение. Официальная презентация кроссовера запланирована на эту осень, но каких изменений во внешности автомобиля можно ждать уже частично известно благодаря выложенным рендерам студии «Autobics».

Тестовый прототип Hyundai Venue второго поколения

Независимые художники воспользовались шпионскими снимками прототипов новых Venue, активно испытывающихся в последнее время на общественных дорогах, и лишили такие машины камуфляжа с помощью компьютерной графики.

Рендер второго поколения Hyundai Venue

Ожидается, что реформенный «паркетник» будет отличаться от предшественника более квадратным и прочным внешним видом, пересекающимся с другими SUV-моделями Hyundai.

Машине может оказаться положена прямоугольная решетка радиатора с раздельными фарами, верхний блок которых будет полностью отведен под светодиодные дневные ходовые огни, а нижний лишь наполовину.

Переделке могут подвергнуться также бамперы автомобиля и пластиковый обвес на его дверях плюс, скорее всего изменится дизайн колесных дисков.

Внутри кроссовера ждут появления двух 12,3-дюймовых экранов (информационно-развлекательной системы и приборной панели), новой передней панели, рулевого колеса, блока управления «климатом» и более качественных материалов отделки.

Безопасность будет улучшена за счет появления шести подушек уже в базовой комплектации (ранее их было только две).

В плане механики революционных перемен можно не ждать. Инсайдеры указывают на то, что новый Venue получит те же двигатели, что и раньше. К примеру, в Индии машину продают с 1,2-литровым атмосферником на 81 лошадиную силу и литровым турбомотором на 118 «сил», а также со 100-сильным 1,5-литровым «дизелем».

Выбор трансмиссий сейчас состоит из 5-скоростной классической МКПП, 6-ступенчатой «интеллектуальной» МКПП, 6-скоростной классической «механики», 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и 6-диапазонного гидротрансформатора («автомат»).

Привод во всех вариантах может быть только передним и останется таковым в том числе в новом поколении.