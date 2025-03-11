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У Infiniti будет новый преемник знаменитого кросс-купе FX

Текст: Михаил Романченко
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Японский суббренд компании Nissan – марка Infiniti – в свое время была одним из тех, кто помог запустить в мире повальное увлечение кроссоверами с купеобразными силуэтами.

Первым таким автомобилем в линейке автопроизводителя стал кроссовер FX, от которого было решено отказаться в 2017 году в пользу QX55, растерявшего весь шарм предшественника. 

Но, судя по новым шпионским фото, отказываться от автомобилей в таком кузове компания не планирует и готовит очередного преемника легендарного FX. 

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На днях папарацци издания «CarsCoops» заметили во время тестов некий кроссовер, который обкатывался в камуфляже.

Утверждается, что это новый кроссовер QX65. Машина испытывалась вместе с обновленным QX60 и представляет собой 2-рядный SUV с наклонным ветровым стеклом, которое плавно перетекает в покатую крышу. 

Сквозь маскировку в новинке проглядывается передняя часть кузова, вдохновленная старшим QX80, с раздельными световыми блоками и решеткой радиатора с диагональными полосами, расходящимися от центра.

2026 Infiniti QX65 310 5

Другие внешние детали из-за плотного камуфляжа разобрать практически невозможно, но спортивности машине может придать ярко выраженный спойлер и раздвоенная выхлопная система. 

2026 Infiniti QX65 310 8

Чего ждать под капотом нового кросс-купе Infiniti пока сказать сложно. Скорее всего, машина переймет технику реформенного QX60, который в этом году отказался от 3,5-литрового V6 в пользу 2-литровой «наддувной четверки» на 268 лошадиных сил и 387 Нм крутящего момента. Пару ему составит 9-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

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Фото:CarsCoops

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