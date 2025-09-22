«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей красе: пока виртуально

В 2023 году Honda представила концептуальную версию возрожденного спортивного купе Prelude, а этим летом машина дебютировала в товарном обличии. Более того, в сентябре уже стартовали ее продажи.

С начала этого года ходят слухи, что новый «Прелюд» может разжиться высокопроизводительной версией с приставкой Type R. Якобы машина уже находится в разработке и должна увидеть свет в следующем году.

Фотографий тестовых прототипов таких автомобилей пока нет, но студия-дизайна из Венгрии «X-Tomi Design» уверена, что знает как будет выглядеть Prelude Type R, показав его на первом изображении.

Неофициальный рендер Honda Prelude Type R

Автомобиль на неофициальном рендере отличается от простого спорткупе Honda совершенно новым передним бампером с намного более агрессивным дизайном. Его центральный воздухозаборник стал гораздо выше, а вертикальные вентиляционные отверстия по бокам теперь гармонично сочетаются с этим аналогом решетки радиатора.

Эмблема на «носу» машины выкрашена в красный цвет, а о том, что речь идет о «заряженной» модификации Type R свидетельствует большая красная литера «R».

Дополнительные изменения во внешности машины включили в себя расширители крыльев и боковые юбки, а также крупное антикрыло, виднеющееся сзади.

Оригинальный Honda Prelude нового поколения

Инсайдеры пишут, что под капотом нового Prelude Type R, если он действительно находится в разработке, разместится 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 325 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, которая положена Civic Type R.

Прибавка в производительности в сравнении с простым гибридным «Прелюд» в таком случае составит ни много ни мало 125 лошадиных сил.