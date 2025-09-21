ДомойАвтоновости сегодняНенадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
1 2 1

Многие покупают Toyota не глядя. И это понятно. О серьезных неисправностях таких машин, которые способны полностью вывести их из строя, можно услышать крайне редко.

Впрочем, даже автомобили одного модельного года могут заметно отличаться в надежности: одни работают безупречно, тогда как другие имеют высокий процент отказов. И Toyota здесь не исключение. 

На какие «Тойоты» чаще всего жалуются владельцы с точки зрения надежности можно понять, проанализировав отзывы на популярном американском портале «Car Complaints», где у них есть возможность поругать собственные автомобили за их технические недочеты.

Toyota Tacoma (2016)

11 1

Несмотря на репутацию одной из самых надежных автомобилей Toyota, пикап Tacoma 2016 года выпуска «прославился» среди владельцев проблемами с автоматической коробкой передач, которая при работе на холодную затягивает с переключениями, либо осуществляет их с рывками. Но даже это еще не все. 

Машина страдает от проблем с дополнительным стоп-сигналом, блок которого негерметичен и пропускает воду в салон во время дождя или мойки. 

Toyota Prius (2010)

2 5

Повышенный расход масла и проблемы с засорением поршневых колец мотора 2ZR-FXE стали основными претензиями к «Приусу» этого года выпуска. Помимо них многие владельцы таких машин сообщали о проблемах с головкой блока цилиндров, связанных с засорением клапанов рециркуляции отработавших газов (EGR). 

Toyota RAV4 (2002)

Копия toyota rav4 482400 1

Компактный кроссовер, название которого всегда считалось синонимом надежности. Но далеко не все его годы выпуска были одинаково идеальными.

К примеру, модель 2002 производственного года отметилась проблемами с трансмиссией (задержки включения и перескоки передач, разгон с рывками, а также полный выход из строя АКПП).

Toyota Camry (2007)

cattouchret

В 2007 году легендарная Toyota Camry столкнулась с проблемой, на которую жаловались владельцы чаще всего за всю историю модели.

Обладатели таких машин сетовали на высокий расход масла, которое из-за неудачной конструкции поршневых колец сгорало вместе с топливом, образуя сизый дым из выхлопной трубы при запусках двигателя. 

Toyota Corolla (2009)

Копия big 64935 1 1

Самый популярный автомобиль Toyota всегда считался образцом с точки зрения надежности, но модель 2009 года выпуска собрала в себе ряд нетипичных для нее неисправностей.

Владельцы жаловались, что 2,4-литровый мотор 2AZ-FE быстро расходует масло из-за дефектных поршней и маслосъемных колец, а в 1,8-литровом двигателе 2ZR-FE часто выходит из строя помпа (водяной насос). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет...

Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в...

Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже...

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник...

Новая Toyota GR Celica показалась в неожиданном виде

Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения удивит дизайном и...

Рестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера...

Самый надежный автомобильный бренд этого года не Toyota...

Hyundai хочет выпустить внедорожник, который схлестнется с «Гелендвагеном»

У самого большого кроссовера Hyundai появилась «хоккейная» версия

Новый «заряженный» седан Hyundai Elantra N: подробности

Новый брутальный бюджетный пикап Renault на базе Duster...

Аналог Renault Duster от Nissan удивит собственным дизайном

Hyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia...

«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes...

Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+