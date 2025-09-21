Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Многие покупают Toyota не глядя. И это понятно. О серьезных неисправностях таких машин, которые способны полностью вывести их из строя, можно услышать крайне редко.

Впрочем, даже автомобили одного модельного года могут заметно отличаться в надежности: одни работают безупречно, тогда как другие имеют высокий процент отказов. И Toyota здесь не исключение.

На какие «Тойоты» чаще всего жалуются владельцы с точки зрения надежности можно понять, проанализировав отзывы на популярном американском портале «Car Complaints», где у них есть возможность поругать собственные автомобили за их технические недочеты.

Toyota Tacoma (2016)

Несмотря на репутацию одной из самых надежных автомобилей Toyota, пикап Tacoma 2016 года выпуска «прославился» среди владельцев проблемами с автоматической коробкой передач, которая при работе на холодную затягивает с переключениями, либо осуществляет их с рывками. Но даже это еще не все.

Машина страдает от проблем с дополнительным стоп-сигналом, блок которого негерметичен и пропускает воду в салон во время дождя или мойки.

Toyota Prius (2010)

Повышенный расход масла и проблемы с засорением поршневых колец мотора 2ZR-FXE стали основными претензиями к «Приусу» этого года выпуска. Помимо них многие владельцы таких машин сообщали о проблемах с головкой блока цилиндров, связанных с засорением клапанов рециркуляции отработавших газов (EGR).

Toyota RAV4 (2002)

Компактный кроссовер, название которого всегда считалось синонимом надежности. Но далеко не все его годы выпуска были одинаково идеальными.

К примеру, модель 2002 производственного года отметилась проблемами с трансмиссией (задержки включения и перескоки передач, разгон с рывками, а также полный выход из строя АКПП).

Toyota Camry (2007)

В 2007 году легендарная Toyota Camry столкнулась с проблемой, на которую жаловались владельцы чаще всего за всю историю модели.

Обладатели таких машин сетовали на высокий расход масла, которое из-за неудачной конструкции поршневых колец сгорало вместе с топливом, образуя сизый дым из выхлопной трубы при запусках двигателя.

Toyota Corolla (2009)

Самый популярный автомобиль Toyota всегда считался образцом с точки зрения надежности, но модель 2009 года выпуска собрала в себе ряд нетипичных для нее неисправностей.

Владельцы жаловались, что 2,4-литровый мотор 2AZ-FE быстро расходует масло из-за дефектных поршней и маслосъемных колец, а в 1,8-литровом двигателе 2ZR-FE часто выходит из строя помпа (водяной насос).