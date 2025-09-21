Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет модернизацию

С момента своего дебюта в 2022 году компактный кроссовер Honda ZR-V, располагающийся в гамме японского автопроизводителя между HR-V и CR-V, завоевал восторженные отзывы со стороны покупателей.

В преддверии своего трехлетия, которое будет справлено в следующем году, эта популярная модель готовится к первой полноценной модернизации.

Информации о рестайлинговом ZR-V пока крайне мало. Тем не менее, японские СМИ полагают, что Honda незначительно изменит его экстерьер, установив другие противотуманные фонари, решетку радиатора, а также поменяв отделку интерьера и предложив для машины новые варианты колесных дисков.

Актуальный Honda ZR-V

Внутри реформенный ZR-V может приобрести увеличенный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, поддерживающей беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер актуального Honda ZR-V

Кардинальных перемен с точки зрения «техники» в проекте обновленного компактного «паркетника» Honda не ожидается.

Сейчас в Японии этот вседорожник предлагается с 2-литровым гибридным двигателем e:HEV максимальной мощностью 184 лошадиные силы. Такие автомобили отличаются высокой динамикой и низким расходом топлива, составляющим в среднем 4,5-литра на 100 км.

У этой силовой установки существует альтернативный вариант без электрического «довеска» – 1,5-литровый турбомотор на 178 «сил».

Премьера нового Honda ZR-V должна состояться в течение 2026 года.