Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения удивит дизайном и технологиями

Кроссовер Nissan X-Trail (в США Rogue) считается одной из важнейших моделей в линейке японского автопроизводителя. Сейчас этот «паркетник» готовится к очередной крупной модернизации, обещающей изменить его не только визуально, но и механически.

Ожидается, что в свежем поколении «Икс Трейл», премьера которого запланирована на следующий год, автомобиль получит большую решетку радиатора с рисунком в форме пчелиных сот.

Кроме нее машине достанутся новые дневные ходовые огни и фары, а также утолщенные задние стойки кузова, выполненные в черном цвете, которые придадут ей более солидный характер (так называемая «парящая крыша»).

Официальный тизер нового Nissan X-Trail

Зарубежные СМИ полагают, что «паркетнику» будут положены два варианта силовой установки, в том числе новейшая система e-Power третьего поколения. Она, напомним, сочетает в себе более эффективный 1,5-литровый ДВС и производительный электромотор, которые в тандеме повышают топливную экономичность кроссовера на 15%.

Утверждается, что с этой связкой средний расход горючего X-Trail составит 4,8-литра бензина на 100 км.

Интерьер актуального Nissan Murano

Салон реформенного вседорожника, скорее всего, будет оформлен в стиле актуального Murano. Автомобилю могут достаться 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы и виртуальной панели приборов, новая передняя панель, двухспицевый руль и более качественные материалы отделки.

Планы по использованию новой силовой установки e-Power 3 поколения в будущих моделях Nissan

Журналисты из Японии пишут, что X-Trail нового поколения будет построен на модульной платформе CMF-CD, которая обеспечит его большим пространством в салоне.

Третий ряд сидений, как и прежде, будет доступен в качестве опции, а в арсенал машины войдет новейшая система помощи водителю ProPilot.