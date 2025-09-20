Рестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера еще экстремальнее

Дебют актуального на данный момент поколения кроссовера Hyundai Santa Fe состоялся более двух лет назад. Автомобиль заметным образом отличился от того, как выглядел в предыдущих генерациях, получив совершенно иной дизайн со всех ракурсов.

Грядущий рестайлинг этой модели, который запланирован на ближайший год, должен внести коррективы в и без того необычную внешность семейного вседорожника.

Как может выглядеть реформенный «Санта Фе» на днях предположила студия дизайна «NYMammoth», опубликовавшая серию рендеров этого кроссовера без маскировки.

Авторы изображений полагают, что модернизация затронет оформление передней части кузова машины, сделав его еще более экстремальным.

От фирменных отдельных H-образных дневных ходовых огней не останется и следа. Вместо них задействуют вертикальные полосы ДХО и светящуюся горизонтальную линию посередине, которые смыкаясь будут образовывать одну большую букву «H» (отсылка к названию марки Hyundai).

Слева – актуальный Hyundai Santa Fe, справа – рендер рестайлингового кроссовера

Автомобилю также может достаться многоуровневая решетка радиатора, новые бамперы, а также, скорее всего, перелицованные задние фонари, но корму машины на рендерах не показали.

А вот что в кроссовере с большой долей вероятности останется неизменным, так это его механическая часть.

Сейчас этот бестселлер Hyundai в зависимости от рынка сбыта продается с 2,5-литровым бензиновым атмосферником и турбомотором, а также с плагин-гибридной силовой установкой. Выбор трансмиссий состоит из 8-скоростного «автомата» и «робота» на столько же ступеней.

Премьера модернизированного «паркетника» может состояться ближе к концу 2026 года.