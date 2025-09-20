ДомойАвтоновости сегодняРестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера еще экстремальнее

Рестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера еще экстремальнее

Текст: Ростислав Архипов
Дебют актуального на данный момент поколения кроссовера Hyundai Santa Fe состоялся более двух лет назад. Автомобиль заметным образом отличился от того, как выглядел в предыдущих генерациях, получив совершенно иной дизайн со всех ракурсов. 

Грядущий рестайлинг этой модели, который запланирован на ближайший год, должен внести коррективы в и без того необычную внешность семейного вседорожника.

Как может выглядеть реформенный «Санта Фе» на днях предположила студия дизайна «NYMammoth», опубликовавшая серию рендеров этого кроссовера без маскировки.

Снимок экрана 2025 09 20 в 15.45.22

Авторы изображений полагают, что модернизация затронет оформление передней части кузова машины, сделав его еще более экстремальным.

От фирменных отдельных H-образных дневных ходовых огней не останется и следа. Вместо них задействуют вертикальные полосы ДХО и светящуюся горизонтальную линию посередине, которые смыкаясь будут образовывать одну большую букву «H» (отсылка к названию марки Hyundai).

Снимок экрана 2025 09 20 в 15.46.09
Слева – актуальный Hyundai Santa Fe, справа – рендер рестайлингового кроссовера

Автомобилю также может достаться многоуровневая решетка радиатора, новые бамперы, а также, скорее всего, перелицованные задние фонари, но корму машины на рендерах не показали.

А вот что в кроссовере с большой долей вероятности останется неизменным, так это его механическая часть.

Сейчас этот бестселлер Hyundai в зависимости от рынка сбыта продается с 2,5-литровым бензиновым атмосферником и турбомотором, а также с плагин-гибридной силовой установкой. Выбор трансмиссий состоит из 8-скоростного «автомата» и «робота» на столько же ступеней.

Премьера модернизированного «паркетника» может состояться ближе к концу 2026 года.

Фото:NYMammoth

