Hyundai хочет выпустить внедорожник, который схлестнется с «Гелендвагеном»

Mercedes-Benz G-Class представлен на мировом рынке на протяжении почти 50 лет. Это очень популярный, стильный и дорогой внедорожник, слава которого не дает покоя конкурентам штутгартской марки. Сначала BMW заявила, что собирается выпустить собственный аналог «Гелендвагена», а теперь на то же самое начали намекать и в корейском Genesis (суббренд Hyundai).

По словам одного из топ-менеджеров «Хендэ Мотор Групп», давшего интервью журналистам на Дне инвестора 2025 года в Нью-Йорке, компания рассматривает идею разработки новых флагманских автомобилей, одним из которых может стать внедорожник премиум-класса.

Концепт Genesis X Gran Equator

В заявлении прозвучало название X Gran Equator. Это внедорожный концепт, который был впервые показан на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года. Тогда в Hyundai говорили, что выпуск его серийной версии пока не подтвержден, но последние слухи могут свидетельствовать о том, что вопрос решен.

Машина появится либо в серийном виде, либо в виде чего-то, что будет использовать ее в своей основе.

Концепт Genesis X Gran Equator

Напомним, оригинальный концепт X Gran Equator выделялся наличием в своем оснащении 24-дюймовых колес с бедлоками, а также высоким дорожным просветом и массивными рейтингами на крыше.

Интерьер концепт-кара Genesis X Gran Equator

Шансы, что это будет полностью электрический внедорожник, невелики. Скорее всего серийный автомобиль, которому предстоит схлестнуться с «Гелендвагеном», получит под капот 3,5-литровый мотор V6. Не исключен определенный электрический довесок, но лишь в рамках гибридной системы.

Сроки реализации нового амбициозного проекта Hyundai пока не раскрываются.