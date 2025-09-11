ДомойАвтоновости сегодняНовый прочный внедорожник BMW G74 на замену «Гелендвагена» показан неофициально

Новый прочный внедорожник BMW G74 на замену «Гелендвагена» показан неофициально

Текст: Михаил Романченко
Многочисленные сообщения в зарубежных СМИ свидетельствуют о том, что BMW начала процесс разработки совершенно нового «прочного» внедорожника с кодовым наименованием G74. 

Машина позиционируется как потенциальный конкурент Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender, а также Lexus GX и Ford Bronco.

Как может выглядеть такой автомобиль накануне продемонстрировал известный цифровой дизайнер «Theottle». Малайзийский художник предположил, что в этом проекте BMW может задействовать сочетание угловатого ретро-стиля BMW E30 3-Series и современных экстерьерных решений, свойственных конкурентам.

Новый внедорожник BMW G74 (неофициальный рендер)

Внедорожник на рендерах получил габариты, сопоставимые с Toyota Land Cruiser 250/Prado. Автомобилю достался высокий дорожный просвет, классическая решетка BMW, выполненная в виде компактных «ноздрей», лаконичные бамперы и выступающие пластиковые накладки на колесных арках, а также молдинги черного цвета, проходящие через весь кузов. 

Спереди внедорожник выделился круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а сзади получил прямоугольные фонари с необычным внутренним рисунком. 

Новый внедорожник BMW G74 (неофициальный рендер)

Ожидается, что в основе нового BMW G74 будет лежать модернизированная архитектура CLAR. Получит ли машина рамную конструкцию шасси пока непонятно, но известно, что продавать ее хотят как в варианте с ДВС, так и в электрифицированном, либо полностью «батарейном» исполнении.

Концептуальная версия нового баварского внедорожника может дебютировать уже в 2027 году, но в продажу автомобиль поступит не раньше 2029 года. 

Фото:Theottle

