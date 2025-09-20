У самого большого кроссовера Hyundai появилась «хоккейная» версия

ДомойАвтоновости сегодняУ самого большого кроссовера Hyundai появилась «хоккейная» версия

Компания Hyundai является давним спонсором Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и решила в новом поколении большого кроссовера Palisade порадовать фанатов этого вида спорта. 

У «Палисада» 2 генерации, вышедшего в продажу совсем недавно, появилась специальная модификация под названием NHL Edition. Машина стала второй в модельном ряду Hyundai, у которой есть подобное исполнение. Ранее «хоккейный» вариант получил младший кроссовер Santa Fe.

Palisade NHL Edition отличается от простого исполнения этого автомобиля матовым кузовом, выкрашенным в цвет Creamy White. Машине достался двухпанельный люк в крыше, 21-дюймовые лекгосплавные колеса со специальными центральными заглушками с логотипом выбранной команды НХЛ, а также модернизированный салон. 

Внутри кроссовера была реализована отделка из серой-угольной кожи Nappa, появились роскошные сиденья, накладки на пороги Luxewood, специальные коврики и поддон багажника.

В основе NHL-версии Palisade лежит «топовая» комплектация Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid, в которой машина оснащается 12,3-дюймовыми экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также акустикой Bose с 14-ю динамиками. 

Приводит в движение «хоккейный» кроссовер силовая установка, включающая в свой состав 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, литий-ионный аккумулятор емкостью 1,64 кВт/ч, а также 6-скоростную автоматическую трансмиссию и два электрических двигателя. Максимальная отдача такой связки составляет 329 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 459 Нм. 

Hyundai Palisade NHL Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Машину предложат только в Канаде. Цены на нее будут начинаться от 68 тысяч 900 канадских долларов или 4,2-миллиона рублей при пересчете на российскую валюту.

