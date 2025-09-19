ДомойАвтоновости сегодняНовый «заряженный» седан Hyundai Elantra N: подробности

Новый «заряженный» седан Hyundai Elantra N: подробности

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия hyundai elantra n avante n cn8 rendering gotcha cars 1

Hyundai завершает работы над новой генерацией своего популярного седана Elantra. Восьмая генерация этой 4-дверки должна дебютировать уже в сентябре следующего года. Следом за ней свет может увидеть и ее «заряженный» вариант с литтерой «N». 

Тестовые прототипы Elantra N еще не успели попасть в объективы фотошпионов, но как может выглядеть такой седан уже плюс-минус известно. Накануне первым рендером этой модели поделился корейский независимый дизайнер «Gotcha Cars», а местные СМИ дополнили его визуальную информацию отдельными техническими подробностями об этом проекте.

Автор изображения Elantra N (Avante N) нового поколения утверждает, что оно соответствует будущему автомобилю, который появится в продаже в конце следующего года, как минимум на 90%. 

hyundai elantra n avante n cn8 rendering gotcha cars.jpg 1
Рендер новой Hyundai Elantra N (Avante N)

Автомобиль должен получить все элементы дизайна, присущие обычной Elantra восьмого поколения, но выделиться собственным обвесом со спортивными бамперами, боковыми юбками, а также четырехствольным выхлопом и красной декоративной линией, проходящей через всю нижнюю часть машины.

Какой двигатель расположится под капотом новой Elantra N пока неизвестно, но корейские СМИ сватают туда 2,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим мотором.

Этот силовой агрегат станет первым гибридом в линейке N Performance и заметным образом превзойдет актуальный 2-литровый турбомотор, положенный актуальной Elantra N, обеспечив машине практически мгновенный отклик педали газа во время резких ускорений.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Gotcha Cars

Читайте также:

Последние новости:

Новый брутальный бюджетный пикап Renault на базе Duster...

Аналог Renault Duster от Nissan удивит собственным дизайном

Hyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia...

«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes...

Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Популярный 7-местный кроссоверный минивэн Mitsubishi получил новую версию

Xiaomi объявляет срочный отзыв 1/3 проданных седанов SU7

Показана новая очень быстрая Toyota, которая «даст прикурить»...

Новый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

В Mitsubishi определились с датой запуска и ценой...

Новый внедорожник Nissan хочет «нокаутировать» Toyota LC Prado:...

«Блокбастер бездорожья» Jeep Wrangler нового поколения показан на...

BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет,...

Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и...

Обновленный премиум-седан BMW 7-Series показался в новом виде

Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+