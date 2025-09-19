Новый «заряженный» седан Hyundai Elantra N: подробности

Hyundai завершает работы над новой генерацией своего популярного седана Elantra. Восьмая генерация этой 4-дверки должна дебютировать уже в сентябре следующего года. Следом за ней свет может увидеть и ее «заряженный» вариант с литтерой «N».

Тестовые прототипы Elantra N еще не успели попасть в объективы фотошпионов, но как может выглядеть такой седан уже плюс-минус известно. Накануне первым рендером этой модели поделился корейский независимый дизайнер «Gotcha Cars», а местные СМИ дополнили его визуальную информацию отдельными техническими подробностями об этом проекте.

Автор изображения Elantra N (Avante N) нового поколения утверждает, что оно соответствует будущему автомобилю, который появится в продаже в конце следующего года, как минимум на 90%.

Рендер новой Hyundai Elantra N (Avante N)

Автомобиль должен получить все элементы дизайна, присущие обычной Elantra восьмого поколения, но выделиться собственным обвесом со спортивными бамперами, боковыми юбками, а также четырехствольным выхлопом и красной декоративной линией, проходящей через всю нижнюю часть машины.

Какой двигатель расположится под капотом новой Elantra N пока неизвестно, но корейские СМИ сватают туда 2,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим мотором.

Этот силовой агрегат станет первым гибридом в линейке N Performance и заметным образом превзойдет актуальный 2-литровый турбомотор, положенный актуальной Elantra N, обеспечив машине практически мгновенный отклик педали газа во время резких ускорений.