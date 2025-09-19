ДомойАвтоновости сегодняНовый брутальный бюджетный пикап Renault на базе Duster показан в подробностях

Новый брутальный бюджетный пикап Renault на базе Duster показан в подробностях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
second gen 2027 renault alaskan virtually adopts a new style would look good in us too 4

Renault работает над новым бюджетным пикапом с брутальным внешним обликом, который будут продавать на рынке Южной Америки. Машина позиционируется как потенциальный конкурент популярных Fiat Toro и Chevrolet Montana и обещает оказаться серийной версией брутального концепт-кара Niagara

Как будет называться автомобиль пока неизвестно, зато уже есть первые наброски того, как она может выглядеть.

Студия дизайна «Digimods Design» выложила в интернет серию рендеров нового пикапа Renault, показав его с нескольких ракурсов и в разных цветах.

second gen 2027 renault alaskan virtually adopts a new style would look good in us too 8
Рендер нового пикапа Renault на базе Duster

На изображениях новый французский «утилитарник» с несущим кузовом черпает вдохновение в экстерьере у шоу-кара Niagara, используя его оптику и схожие бамперы.

При этом сам кузов машины выглядит гораздо менее экстремальным, чем у прототипа и оборудован традиционными наружными зеркалами, а не камерами, как было у концепта двухлетней давности.

second gen 2027 renault alaskan virtually adopts a new style would look good in us too 6
Рендер нового пикапа Renault на базе Duster

Построить машину собираются на модульной архитектуре CMF-B. Аналогичная «тележка», напомним, сейчас используется бестселлером Renault Duster.

Как и «Дастер», новый грузовичок «Рено» будет предлагаться как с передним, так и полным приводом, а список вариантов его двигателей включит в себя как простые ДВС, так и гибриды.

Премьеру и запуск продаж нового пикапа Renault ждут в течение 2026 года. Его выпуском будет заниматься завод французской марки в Бразилии (город Куритиба). 

Фото:Digimods Design

