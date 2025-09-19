ДомойАвтоновости сегодняАналог Renault Duster от Nissan удивит собственным дизайном

Аналог Renault Duster от Nissan удивит собственным дизайном

Текст: Алиса Шашкова
ниссан террано 2027 1

Nissan может выпустить собственный аналог кроссовера Renault Duster. Причем сделать это в ближайшее время. На это указывают шпионские фотографии прототипов таких «паркетников», выехавших на тесты, а также зарубежные СМИ.

По свежей информации, главным отличием «Nissan Duster» (именно так сейчас называют этот проект в интернете) от оригинального Renault Duster станет его дизайн.

Копия New Nissan SUV 1
Официальный тизер нового кроссовера Nissan на базе Renault Duster

Японский автомобиль должен выделиться на фоне европейского родственника более вертикальными стойками кузова, высоким капотом, бампером с C-образными элементами, выразительной решеткой радиатора, прямоугольными задними фонарями, плоской крышкой багажника и пятиспицевыми легкосплавными колесными дисками.

Как будет выглядеть интерьер кроссовера пока неизвестно, но, скорее всего, внутренняя компоновка машины окажется аналогична третьему поколению Renault Duster.

3fdd098d a90a 4ed5 aebc 66127f925740 Renaultdusterinterior
Интерьер Dacia Duster третьего поколения

Точно такого же оснащения можно ждать и внутри машины, где должны ужиться сразу три варианта силовых агрегатов – бензиновый, гибридный и даже газовый. 

В начальных версиях кроссовер Nissan на платформе Duster может получить 1,5-литровый бензиновый мотор, а в более дорогих приобрести 1- и 1,3-литровые турбомоторы, работающие с электрическим довеском или на природном газе (CNG).

В продажу кроссовер поступит к середине 2026 года. Конкурировать машине предстоит с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, а также Honda Elevate и другим представителям своего сегмента. 

Фото:Enhance_Cars, Nissan, Renault

