Аналог Renault Duster от Nissan удивит собственным дизайном

Nissan может выпустить собственный аналог кроссовера Renault Duster. Причем сделать это в ближайшее время. На это указывают шпионские фотографии прототипов таких «паркетников», выехавших на тесты, а также зарубежные СМИ.
По свежей информации, главным отличием «Nissan Duster» (именно так сейчас называют этот проект в интернете) от оригинального Renault Duster станет его дизайн.
Японский автомобиль должен выделиться на фоне европейского родственника более вертикальными стойками кузова, высоким капотом, бампером с C-образными элементами, выразительной решеткой радиатора, прямоугольными задними фонарями, плоской крышкой багажника и пятиспицевыми легкосплавными колесными дисками.
Как будет выглядеть интерьер кроссовера пока неизвестно, но, скорее всего, внутренняя компоновка машины окажется аналогична третьему поколению Renault Duster.
Точно такого же оснащения можно ждать и внутри машины, где должны ужиться сразу три варианта силовых агрегатов – бензиновый, гибридный и даже газовый.
В начальных версиях кроссовер Nissan на платформе Duster может получить 1,5-литровый бензиновый мотор, а в более дорогих приобрести 1- и 1,3-литровые турбомоторы, работающие с электрическим довеском или на природном газе (CNG).
В продажу кроссовер поступит к середине 2026 года. Конкурировать машине предстоит с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, а также Honda Elevate и другим представителям своего сегмента.