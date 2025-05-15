Продажи электрического седана Xiaomi SU7 летят в тартарары из-за нарастающих скандалов

Полтора года назад китайская компания Xiaomi представила свой первый в истории автомобиль – седан SU7. В 2024 году машина появилась в открытом доступе и сразу же стала бестселлером.
Спрос на нее в первые месяцы продаж был поистине ажиотажным. Причем настолько, что новоиспеченный автопроизводитель достиг годовых планов продаж этой модели (130 тысяч машин) всего за 9 месяцев.
Все бы ничего, но с недавнего времени дела Xiaomi SU7 идут уже не так хорошо, когда машина только поступила в распоряжение автосалонов. Впрочем, пока это не мешает ей оставаться лидером продаж в Китае в своем ценовом диапазоне.
Согласно свежей статистике, раскрытой «поднебесным» технологическим гигантом Xiaomi, в реализации седанов SU7 в КНР наблюдается резкий спад. Он отмечен за последние три недели, в ходе которых недельные показатели снизились с 7 тысяч 200 до 5 тысяч 200 проданных машин.
Одной из причин падения интереса к еще недавно главному китайскому бестселлеру среди местных покупателей называют периодические скандалы, связанные с этой моделью.
Не так давно сотни владельцев «ультрапроизводительной» модификации Xiaomi SU7 Ultra потребовали вернуть им деньги за опциональный карбоновый капот, который согласно маркетинговым материалам должен был улучшать прижимную силу машины, а также охлаждать ее силовую установку, электронику и тормоза.
Однако блогерское сообщество провело собственное расследование, в котором выяснило, что эта дорогостоящая деталь (за 42 тысячи юаней или 470 тысяч рублей) никаким образом не влияет на эффективность автомобиля.