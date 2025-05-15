Продажи электрического седана Xiaomi SU7 летят в тартарары из-за нарастающих скандалов

Полтора года назад китайская компания Xiaomi представила свой первый в истории автомобиль – седан SU7. В 2024 году машина появилась в открытом доступе и сразу же стала бестселлером.

Спрос на нее в первые месяцы продаж был поистине ажиотажным. Причем настолько, что новоиспеченный автопроизводитель достиг годовых планов продаж этой модели (130 тысяч машин) всего за 9 месяцев.

Все бы ничего, но с недавнего времени дела Xiaomi SU7 идут уже не так хорошо, когда машина только поступила в распоряжение автосалонов. Впрочем, пока это не мешает ей оставаться лидером продаж в Китае в своем ценовом диапазоне.

Xiaomi SU7

Согласно свежей статистике, раскрытой «поднебесным» технологическим гигантом Xiaomi, в реализации седанов SU7 в КНР наблюдается резкий спад. Он отмечен за последние три недели, в ходе которых недельные показатели снизились с 7 тысяч 200 до 5 тысяч 200 проданных машин.

Интерьер Xiaomi SU7

Одной из причин падения интереса к еще недавно главному китайскому бестселлеру среди местных покупателей называют периодические скандалы, связанные с этой моделью.

Карбоновый капот Xiaomi SU7 Ultra

Не так давно сотни владельцев «ультрапроизводительной» модификации Xiaomi SU7 Ultra потребовали вернуть им деньги за опциональный карбоновый капот, который согласно маркетинговым материалам должен был улучшать прижимную силу машины, а также охлаждать ее силовую установку, электронику и тормоза.

Однако блогерское сообщество провело собственное расследование, в котором выяснило, что эта дорогостоящая деталь (за 42 тысячи юаней или 470 тысяч рублей) никаким образом не влияет на эффективность автомобиля.