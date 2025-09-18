BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет, что ДВС никуда не денутся

Времена, когда автопроизводители наперебой утверждали, что закат эпохи двигателей внутреннего сгорания близок, прошли.

За последние 12 месяцев несколько крупных мировых брендов умерили свои амбиции в отношении электрокаров, отметив, что предпочтения покупателей резко изменились.

Одной из таких компаний оказалась BMW. Баварцы никогда не ставили перед собой задачу полностью перейти на электромобили, но вкладывалась в развитие этого направления огромными суммами. Однако теперь этот автопроизводитель, похоже, все активнее выступает за сохранение двигателей внутреннего сгорания.

Платформа BMW Neue Klasse

По словам члена совета директоров BMW AG Йохена Голлера, давшего интервью индийскому порталу «Autocar», ДВС и само по себе сгорание не исчезнут из автопрома никогда.

Столь категоричное заявление выглядит удивительно на фоне того, сколько миллиардов долларов баварцы недавно вложили в платформу Neue Klasse, которая ляжет в основу целого ряда будущих электрокаров «БМВ» по всему миру.

Более того, автопроизводитель из Мюнхена добился определенного успеха со своими электромобилями в Европе и США, поэтому пока сложно понять, почему он так стремится сохранить ДВС на как можно более долгий срок.

Как бы то ни было, ранее BMW обещала, что к 2030 году половину ее годовых продаж будут обеспечивать именно электрокары. И опровержений этого плана (по крайней мере в прессе) пока еще не было.