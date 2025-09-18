ДомойАвтоновости сегодняBMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет, что ДВС никуда не...

BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет, что ДВС никуда не денутся

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2026 BMW iX3 front fascia 1

Времена, когда автопроизводители наперебой утверждали, что закат эпохи двигателей внутреннего сгорания близок, прошли.

За последние 12 месяцев несколько крупных мировых брендов умерили свои амбиции в отношении электрокаров, отметив, что предпочтения покупателей резко изменились.

Одной из таких компаний оказалась BMW. Баварцы никогда не ставили перед собой задачу полностью перейти на электромобили, но вкладывалась в развитие этого направления огромными суммами. Однако теперь этот автопроизводитель, похоже, все активнее выступает за сохранение двигателей внутреннего сгорания.

2022 bmw i7 1
Платформа BMW Neue Klasse

По словам члена совета директоров BMW AG Йохена Голлера, давшего интервью индийскому порталу «Autocar», ДВС и само по себе сгорание не исчезнут из автопрома никогда.

Столь категоричное заявление выглядит удивительно на фоне того, сколько миллиардов долларов баварцы недавно вложили в платформу Neue Klasse, которая ляжет в основу целого ряда будущих электрокаров «БМВ» по всему миру. 

Более того, автопроизводитель из Мюнхена добился определенного успеха со своими электромобилями в Европе и США, поэтому пока сложно понять, почему он так стремится сохранить ДВС на как можно более долгий срок. 

Как бы то ни было, ранее BMW обещала, что к 2030 году половину ее годовых продаж будут обеспечивать именно электрокары. И опровержений этого плана (по крайней мере в прессе) пока еще не было. 

Фото:BMW
ИСТОЧНИК:AutocarIndia

