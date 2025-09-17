Обновленный премиум-седан BMW 7-Series показался в новом виде

Компания BMW готовится к рестайлингу своего премиального седана 7-Series. Автомобиль находится в гамме баварского автопроизводителя с далекого 1977 года и сейчас пребывает в седьмом поколении (G70), которая была показана три года назад.

Сейчас подошел черед первого обновления этой 4-дверки. Прототипы новых 7-Series уже выехали на тесты. Воспользовавшись их фотографиями студия дизайна «Digimods Design» выпустила серию рендеров новой «семерки», на которых популярный баварский седан выглядит заметно иначе в сравнении с актуальным автомобилем.

Рендер обновленного BMW 7-Series

Экстерьер реформенного 7-Series, судя по изображениям, претерпит ряд перемен с оглядкой на новую концепцию дизайна Neue Klasse. Автомобилю на рендерах достались узкие фары с дневными ходовыми огнями в форме курсива, а также крупная трехмерная решетка радиатора.

Машине могут также достаться новые бамперы, переделанный блок задних фонарей и новомодные потайные ручки дверей.

Рендер обновленного BMW 7-Series

Изменения в механической стороне седана пока засекречены. Не исключено, автомобиль сохранит актуальную линейку двигателей.

Сейчас 7-Series G70 продается как с моторами внутреннего сгорания, так и с электрическими агрегатами. Есть в гамме модели и гибридные силовые установки на базе бензиновых турбомоторов.

Официальный дебют нового BMW 7-Series намечен на 2026 год.