Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно новым угловатым имиджем

Текст: Михаил Романченко
hyundais next gen 2027 tucson surfaces in unofficial renderings 2 1

Кроссовер Hyundai Tucson, представляющий собой близкого родственника мирового хита Kia Sportage, появился в нынешней итерации в 2020 году. Автомобиль получил плавные линии кузова и характерные «сотообразные» дневные ходовые огни, которые стали его отличительной чертой в сравнении с другими моделями «Хендэ». 

В новом, пятом по счету поколении, Tucson должен отойти от этого дизайнерского стиля, который, по слухам, будет заменен на угловатый кузов, напоминающий по виду современные электромобили.

hyundais next gen 2027 tucson surfaces in unofficial renderings 1 1
Hyundai Tucson 5 поколения (неофициальный рендер)

На новых рендерах, опубликованных независимым художником студии «LarsonDesign», компактный «паркетник» Hyundai новой генерации примерил более квадратный силуэт и горизонтальную светодиодную полосу дневных ходовых огней спереди, которая будет работать в связке с основными блоками фар ниже в бампере.

Решетка радиатора примет узкую форму, а пластиковый обвес на колесных арках и дверях станет шире. 

hyundais next gen 2027 tucson surfaces in unofficial renderings 3 1
Hyundai Tucson 5 поколения (неофициальный рендер)

Сзади от автомобиля ждут новых фонарей, которые выполнят в форме букв «Т», соединенных тонкой линией, проходящей через всю ширину двери багажника.

Hyundai Pleos 328 4
Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

В салоне новый Hyundai Tucson должен получить новейшую информационно-развлекательную систему Pleos Connect, поддерживающую большое количество сторонних приложений. Для нее предусмотрят крупный дисплей с высоким разрешением и сенсорным управлением, а также разработают голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Что касается мощностных характеристик, то питать машину предстоит новейшей гибридной системе TMED-II, которая будет работать от 1,6-литрового турбомотора. Ее максимальная мощность должна составить около 275 лошадиных сил.

Кроме нее для нового Tucson, скорее всего, будут доступны мягкий гибрид (MHEV) и подключаемый гибрид (PHEV) с увеличенной дальнобойностью при езде исключительно на электротяге (до 100 км). 

Презентация нового Hyundai Tucson должна состояться ближе к середине 2026 года. 

Фото:LarsonDesign

