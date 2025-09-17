Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно новым угловатым имиджем

Кроссовер Hyundai Tucson, представляющий собой близкого родственника мирового хита Kia Sportage, появился в нынешней итерации в 2020 году. Автомобиль получил плавные линии кузова и характерные «сотообразные» дневные ходовые огни, которые стали его отличительной чертой в сравнении с другими моделями «Хендэ».

В новом, пятом по счету поколении, Tucson должен отойти от этого дизайнерского стиля, который, по слухам, будет заменен на угловатый кузов, напоминающий по виду современные электромобили.

Hyundai Tucson 5 поколения (неофициальный рендер)

На новых рендерах, опубликованных независимым художником студии «LarsonDesign», компактный «паркетник» Hyundai новой генерации примерил более квадратный силуэт и горизонтальную светодиодную полосу дневных ходовых огней спереди, которая будет работать в связке с основными блоками фар ниже в бампере.

Решетка радиатора примет узкую форму, а пластиковый обвес на колесных арках и дверях станет шире.

Hyundai Tucson 5 поколения (неофициальный рендер)

Сзади от автомобиля ждут новых фонарей, которые выполнят в форме букв «Т», соединенных тонкой линией, проходящей через всю ширину двери багажника.

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

В салоне новый Hyundai Tucson должен получить новейшую информационно-развлекательную систему Pleos Connect, поддерживающую большое количество сторонних приложений. Для нее предусмотрят крупный дисплей с высоким разрешением и сенсорным управлением, а также разработают голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Что касается мощностных характеристик, то питать машину предстоит новейшей гибридной системе TMED-II, которая будет работать от 1,6-литрового турбомотора. Ее максимальная мощность должна составить около 275 лошадиных сил.

Кроме нее для нового Tucson, скорее всего, будут доступны мягкий гибрид (MHEV) и подключаемый гибрид (PHEV) с увеличенной дальнобойностью при езде исключительно на электротяге (до 100 км).

Презентация нового Hyundai Tucson должна состояться ближе к середине 2026 года.