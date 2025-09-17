BMW 3-Series не узнают в новом поколении

На мировой премьере нового iX3 компания BMW показала свой будущий седан i3 в камуфляжной расцветке. Судя по тизерам и шпионским фотографиям, именно так будут выглядеть новый электрический седан i3 и следующая генерация 4-дверки 3-Series.

На днях изображения этих моделей показал независимый дизайнер Andrew Guerrero, работающий на филиппинский офис портала «Top Gear».

Фотография концепт-кара BMW i3 нового поколения

По мнению художника, новые «тройки» как в простой, так и электрической модификациях получат неузнаваемый вид передней части кузова, в котором будут реализованы все главные «фишки» концепции Neue Klasse.

Речь идет о совершенно новой решетке радиатора, которая в свежих «тройках», по слухам, будет плавно перетекать в фары с необычными вертикальными дневными ходовыми огнями в виде зазубрин.

Рендер нового поколения BMW 3-Series

Кроме них модернизации подвергнутся боковины (благодаря скрытым в кузове дверным ручкам и более выраженному изгибу Хофмайстера), а также фонари сзади и бамперы.

Сам баварский автопроизводитель сейчас описывает свой новый язык дизайна как «четкий, элегантный и неподвластный времени», но пока непонятно, как его воспримут поклонники бренда.

В отличие от седанов i5 и 5-Series, будущие BMW i3 и 3-Series не будут использовать общую платформу. Простая «тройка», скорее всего, окажется построена на обновленной версии платформы G20 текущей модели. Никакие технические подробности как о простом 3-Series, так и об электрическом i3 пока не приводятся.

Презентация новой BMW 3-Series во всех интерпретациях должна состояться в 2026 году.