Сотрудник Ford потерял кошелек на заводе: автомеханик нашел его спустя 11 лет с наличными и действующими подарочными картами

Потеря кошелька крайне неприятный и деликатный момент, который часто требует множества последующих действий, в том числе блокировку, перевыпуск банковских карт и восстановление документов.

С такой неприятностью столкнулся один из сотрудников завода Ford 11 лет назад, но недавно вновь увиделся со своим портмоне, о котором успел забыть.

Кошелек сотрудника завода Ford, найденный спустя 11 лет под капотом кроссовера Ford Edge

Механик из Миннесоты (США) обнаружил бумажник во время ремонта кроссовера Ford Edge 2015 года выпуска под его капотом. По словам мужчины, он менял воздуховоды машины и когда снял корпус воздушного фильтра обнаружил портмоне некоего сотрудника Ford.

Оказалось, что кошелек принадлежит Ричарду Гилфорду, вышедшему на пенсию сотруднику сборочного завода Ford в США. Найдя его в соцсетях автомеханик написал мужчине и вернул его собственность с 15-ю долларами внутри, пропуском на завод Ford и подарочными картами на 250 долларов, которые до сих пор не просрочены.

По словам потерявшего бумажник экс-работника предприятия «Форд», это произошло с ним в конце 2014 года во время сборки модели Edge. Кошелек выпал из кармана рубашки и найти его под капотом более 2 тысяч машин, прошедших через конвейер, было невозможно.

С тех пор портмоне проехало в кроссовере Ford 240 тысяч километров и обнаружилось только спустя 11 лет с момента пропажи.