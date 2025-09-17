Сотрудник Ford потерял кошелек на заводе: автомеханик нашел его спустя 11 лет с наличными и действующими подарочными картами

Потеря кошелька крайне неприятный и деликатный момент, который часто требует множества последующих действий, в том числе блокировку, перевыпуск банковских карт и восстановление документов.
С такой неприятностью столкнулся один из сотрудников завода Ford 11 лет назад, но недавно вновь увиделся со своим портмоне, о котором успел забыть.
Механик из Миннесоты (США) обнаружил бумажник во время ремонта кроссовера Ford Edge 2015 года выпуска под его капотом. По словам мужчины, он менял воздуховоды машины и когда снял корпус воздушного фильтра обнаружил портмоне некоего сотрудника Ford.
Оказалось, что кошелек принадлежит Ричарду Гилфорду, вышедшему на пенсию сотруднику сборочного завода Ford в США. Найдя его в соцсетях автомеханик написал мужчине и вернул его собственность с 15-ю долларами внутри, пропуском на завод Ford и подарочными картами на 250 долларов, которые до сих пор не просрочены.
По словам потерявшего бумажник экс-работника предприятия «Форд», это произошло с ним в конце 2014 года во время сборки модели Edge. Кошелек выпал из кармана рубашки и найти его под капотом более 2 тысяч машин, прошедших через конвейер, было невозможно.
С тех пор портмоне проехало в кроссовере Ford 240 тысяч километров и обнаружилось только спустя 11 лет с момента пропажи.