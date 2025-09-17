Существует одна Honda, которая роскошнее Lexus. И это не Acura

Honda построила свою репутацию производством надежных и экономичных автомобилей, на которые можно положиться. Несмотря на то, что японский бренд постепенно наращивал долю роскоши в своих моделях, те, кто действительно стремился к премиуму, выбирали его премиальную субмарку Acura.

Однако в линейке оригинальной «Хонды» сегодня есть как минимум одна модель, способная по уровню роскоши затмить не только Acura, но и даже конкурирующего Lexus. Этот автомобиль является минивэном и носит название Elysion.

Elysion был впервые представлен в 2004 году. Он вмещал до восьми пассажиров и в те времена конкурировал с другими люксовыми минивэнами, такими как Toyota Alphard и Nissan Elgrand. Машину разработали на базе третьего поколения Odyssey, но полностью перекроили ей внешний вид, оснащение и компоновку салона.

Honda Elysion 2025

Второе поколение Elysion было спроектировано на платформе Odyssey пятой генерации и сейчас доступно только на китайском рынке. Машина получила множество роскошных «фишек», которым мог бы позавидовать в былые времена даже сам Maybach.

Среди них: современная гибридная силовая установка с мизерным расходом топлива и супер-премиальный салон, который никогда не был доступен для массовых семейных автомобилей.

Интерьер Honda Elysion может похвастаться материалами отделки премиум-класса, которые обычно используются в машинах класса люкс, в том числе стеганой кожей с изысканной строчкой и деревянными вставками на дверных картах, передней панели и подголовниках.

На втором ряду располагаются капитанские кресла с электроприводом и широким диапазоном регулировок, а также выдвигающимися подставками для ног.

Помимо первоклассной отделки салона Elysion буквально напичкан технологиями. Среди них: автоматические раздвижные двери с возможностью управления жестами рук, большая панорамная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов и многозонный климат-контроль.

В последние годы этот минивэн активно ввозился в Россию, но с недавних пор новых машин в продаже «серых» автосалонов уже нет, а за подержанные экземпляры 2024 года выпуска сейчас просят минимум 4,2-миллиона рублей.