ДомойАвтоновости сегодняСуществует одна Honda, которая роскошнее Lexus. И это не Acura

Существует одна Honda, которая роскошнее Lexus. И это не Acura

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2023 honda elysion 2

Honda построила свою репутацию производством надежных и экономичных автомобилей, на которые можно положиться. Несмотря на то, что японский бренд постепенно наращивал долю роскоши в своих моделях, те, кто действительно стремился к премиуму, выбирали его премиальную субмарку Acura.

Однако в линейке оригинальной «Хонды» сегодня есть как минимум одна модель, способная по уровню роскоши затмить не только Acura, но и даже конкурирующего Lexus. Этот автомобиль является минивэном и носит название Elysion.

Elysion был впервые представлен в 2004 году. Он вмещал до восьми пассажиров и в те времена конкурировал с другими люксовыми минивэнами, такими как Toyota Alphard и Nissan Elgrand. Машину разработали на базе третьего поколения Odyssey, но полностью перекроили ей внешний вид, оснащение и компоновку салона.

2023 honda elysion 4
Honda Elysion 2025

Второе поколение Elysion было спроектировано на платформе Odyssey пятой генерации и сейчас доступно только на китайском рынке. Машина получила множество роскошных «фишек», которым мог бы позавидовать в былые времена даже сам Maybach.

Среди них: современная гибридная силовая установка с мизерным расходом топлива и супер-премиальный салон, который никогда не был доступен для массовых семейных автомобилей. 

1488x0 1 autohomecar Chtk3WSyG WAKM5rAAzhqIby x8445 large 1

Интерьер Honda Elysion может похвастаться материалами отделки премиум-класса, которые обычно используются в машинах класса люкс, в том числе стеганой кожей с изысканной строчкой и деревянными вставками на дверных картах, передней панели и подголовниках. 

2023 honda elysion interior 2

На втором ряду располагаются капитанские кресла с электроприводом и широким диапазоном регулировок, а также выдвигающимися подставками для ног.

Помимо первоклассной отделки салона Elysion буквально напичкан технологиями. Среди них: автоматические раздвижные двери с возможностью управления жестами рук, большая панорамная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов и многозонный климат-контроль. 

1488x0 1 autohomecar Chxky2SyG WAGLdoABIc RA YcE473 large 1

В последние годы этот минивэн активно ввозился в Россию, но с недавних пор новых машин в продаже «серых» автосалонов уже нет, а за подержанные экземпляры 2024 года выпуска сейчас просят минимум 4,2-миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Сотрудник Ford потерял кошелек на заводе: автомеханик нашел...

Легендарный Nissan R34 Skyline GT-R превратили в держатель...

5,5-метровый китайский пикап BYD Shark превратили в хардкорный...

Jeep Commander следующего поколения показался в новом виде

Забытый концепт Lamborghini уйдет с молотка по цене...

Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, расширяет...

Новый Mini-Land Cruiser от Toyota будет электрическим 

Совершенно новый «премиальный» кроссовер Suzuki уже в разработке

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит...

На продажу выставлен самый необычный в мире суперкар-амфибия

Долгожданный спорткар Toyota показал себя во всей красе...

Новый «хардкорный» минивэн Toyota, который «уделает» Mitsubishi Delica...

10 автомобилей, которые используют моторы Toyota, но не...

Toyota Land Cruiser Prado превратили в грозу бездорожья

Кроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом...

Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+