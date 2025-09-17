ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный Nissan R34 Skyline GT-R превратили в держатель для влажных салфеток за...

Легендарный Nissan R34 Skyline GT-R превратили в держатель для влажных салфеток за 3700 рублей

Знаменитый Nissa R34 Skyline GT-R носит легендарный статус, из-за чего цены на него на вторичном рынке уже давно улетели в космос. Но у желающих получить в свое распоряжение такую машину все же есть шанс реализовать мечту, правда не совсем так, как они бы этого хотели.

Японская фирма «Campshop» представила свой очередной проект: держатель для салфеток, который по дизайну повторяет оригинальный Nissan R34 Skyline GT-R. 

Машинка полностью копирует дизайнерские решения настоящего купе Nissan, а также обладает вращающимися колесами, интеркулером, задним антикрылом, фарами, противотуманными и задними фонарями, поворотниками и даже тормозными суппортами. 

2143165 1
Салфетница с дизайном Nissan R34 Skyline GT-R

Утверждается, что продукт лицензирован «Ниссан», поэтому продавать ему будут вполне легально. 

Внутри кузова игрушечного R34 Skyline GT-R, изготовленного из АБС-пластика, силикона и полистирола общего назначения, предлагают размещать влажные салфетки, которые можно достать, открыв крышу.

2143169 1

Длина держателя составляет 292 мм, ширина 114 мм, а высота 84 мм. Вес машинки равен 376 грамм. 

2143170 1

Держатель уже доступен для заказа в Японии. Его цена составляет 6 тысяч 600 иен или 3 тысячи 700 рублей при переводе на российскую валюту. 

Фото:Campshop

