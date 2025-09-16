Jeep Commander следующего поколения показался в новом виде

ДомойАвтоновости сегодняJeep Commander следующего поколения показался в новом виде

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2026 or 2027 jeep commander impersonates a three row suv albeit only in a fantasy realm 4 1

Jeep вернул название Commander, ранее предлагавшееся его большому внедорожнику (с 2005 по 2010 годы), в 2021 году кроссоверу. Причем сразу в двух итерациях – для рынка Китая, а также для Южной Америки. «Поднебесный» вариант за отсутствием покупателей был снят с конвейера, но латиноамериканский все еще в строю и дожидается плановой смены генерации. 

Потенциальные изменения в экстерьере этого вседорожника на днях показал независимый дизайнер «Digimods Design», полагающий, что популярный в Южной Америке SUV переживет эволюционные перемены в экстерьере.

2026 or 2027 jeep commander impersonates a three row suv albeit only in a fantasy realm 5 1
Рендер нового Jeep Commander

На выложенных рендерах можно заметить, что новая генерация Jeep Commander выделяется перелицованной передней частью кузова с другой решеткой радиатора, прямоугольными фарами, а также бампером с угловатыми линиями и серебристой «губой». 

Выштамповки на колесных арках лишены пластикового обвеса и имеют не оквадраченную форму, как раньше, а классическую округлую. Что касается кормы, то она щеголяет модернизированным блоком сквозных задних фонарей со светодиодными «иксами» по краям.

2026 or 2027 jeep commander impersonates a three row suv albeit only in a fantasy realm 6 1
Рендер нового Jeep Commander

Какими двигателями будут комплектовать эту модель сейчас сказать сложно. Скорее всего одним из них окажется гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбомотора, которая будет положена свежему Cherokee. Ее отдача составит примерно 213 лошадиных сил. 

Новый Jeep Commander постарается навязать соперничество другим представителя своего класса, таким как Hyundai Sante Fe и Toyota Grand Highlander актуальных генераций.

Официальный дебют новинки «Джип» ждут до конца нынешнего года.

Фото:Digimods Design

