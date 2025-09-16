Jeep Commander следующего поколения показался в новом виде

Jeep вернул название Commander, ранее предлагавшееся его большому внедорожнику (с 2005 по 2010 годы), в 2021 году кроссоверу. Причем сразу в двух итерациях – для рынка Китая, а также для Южной Америки. «Поднебесный» вариант за отсутствием покупателей был снят с конвейера, но латиноамериканский все еще в строю и дожидается плановой смены генерации.

Потенциальные изменения в экстерьере этого вседорожника на днях показал независимый дизайнер «Digimods Design», полагающий, что популярный в Южной Америке SUV переживет эволюционные перемены в экстерьере.

Рендер нового Jeep Commander

На выложенных рендерах можно заметить, что новая генерация Jeep Commander выделяется перелицованной передней частью кузова с другой решеткой радиатора, прямоугольными фарами, а также бампером с угловатыми линиями и серебристой «губой».

Выштамповки на колесных арках лишены пластикового обвеса и имеют не оквадраченную форму, как раньше, а классическую округлую. Что касается кормы, то она щеголяет модернизированным блоком сквозных задних фонарей со светодиодными «иксами» по краям.

Рендер нового Jeep Commander

Какими двигателями будут комплектовать эту модель сейчас сказать сложно. Скорее всего одним из них окажется гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбомотора, которая будет положена свежему Cherokee. Ее отдача составит примерно 213 лошадиных сил.

Новый Jeep Commander постарается навязать соперничество другим представителя своего класса, таким как Hyundai Sante Fe и Toyota Grand Highlander актуальных генераций.

Официальный дебют новинки «Джип» ждут до конца нынешнего года.