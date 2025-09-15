Toyota Land Cruiser Prado превратили в грозу бездорожья

Toyota Land Cruiser Prado (J250) продается на протяжении двух лет, но страсть некоторых его покупателей и желание выделиться из толпы аналогичных внедорожников не угасают.

Специально для них американское ателье «Westcott Designs», базирующееся в Финиксе (штат Аризона), подготовило эксклюзивные дополнения для «Прадо», превращающие этот и без того проходимый автомобиль в грозу бездорожья.

Владельцы таких машин могут заказать для них металлические рамки для решетки радиатора и нижнего воздухозаборника в бампере со светодиодной панелью янтарного цвета. Но это лишь вершина айсберга.

Для внедорожника доступны верхние рычаги подвески, 2-дюймовые прогрессивные пружины, койловеры и задние амортизаторы с резервуарами фирмы Icon, а также отбойники Perry Parts.

Благодаря увеличенному клиренсу, модернизированному шасси, а также специальным бамперам автомобиль способен форсировать даже самые сложные дорожные препятствия.

А если что-то не поместится в его внутреннем багажнике, то это можно перевезти в экспедиционной металлической корзине на крыше.

Дополняют общий вид автомобиля комплект черных литых дисков RRW с вылетом +25 и цепкими «зубастыми» покрышками Toyo R/T Trail R17.

Цена доработки Land Cruiser Prado не раскрывается, но сам внедорожник сейчас стоит новым в Штатах 57 тысяч 200 долларов в базовой комплектации (4,7-миллиона рублей).