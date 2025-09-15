Кроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом виде

Один из самых популярных немецких кроссоверов BMW X5 готовится перейти в пятое по счету поколение, которое получит кодовое обозначение G65. Модернизация обещает вывести продажи этого среднеразмерного баварского SUV премиум-класса на абсолютно новый уровень, а пока независимые художники со всего мира гадают на тему того, как будет выглядеть такой «паркетник».
Свое мнение на этот счет недавно раскрыли дизайнеры студии «TopElectricSUV», выложившие рендеры BMW X5 G65 в совершенно ином виде, в которым все привыкли видеть «Икс пятый».
В основу проекта легла концепция дизайна BMW Vision Neue Klasse, которой будут придерживаться все следующие модели баварского автопроизводителя.
Ее главными отличительными чертами являются необычная головная оптика с несколькими L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также ультракомпактная решетка радиатора в виде двух маленьких «ноздрей».
Машине может достаться перелицованный бампер с хромированными элементами декора, а также новые боковины кузова со специальными дверными ручками, расположенными в оконных стойках (как в Ford Mustang Mach-E).
Ранее сообщалось, что следующий BMW X5 может получить сразу пять вариантов силовых установок. Среди них окажется бензиновый и дизельный моторы, а также плагин-гибрид (PHEV), полноценный электрический двигатель и водородный агрегат. Их характеристики сейчас засекречены.
Презентация нового BMW X5 G65 должна состояться в 2026-2027 году.