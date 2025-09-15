ДомойАвтоновости сегодняКроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом виде

Кроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом виде

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Next gen BMW X5 BMW G65 rendering 1

Один из самых популярных немецких кроссоверов BMW X5 готовится перейти в пятое по счету поколение, которое получит кодовое обозначение G65. Модернизация обещает вывести продажи этого среднеразмерного баварского SUV премиум-класса на абсолютно новый уровень, а пока независимые художники со всего мира гадают на тему того, как будет выглядеть такой «паркетник».

Свое мнение на этот счет недавно раскрыли дизайнеры студии «TopElectricSUV», выложившие рендеры BMW X5 G65 в совершенно ином виде, в которым все привыкли видеть «Икс пятый». 

В основу проекта легла концепция дизайна BMW Vision Neue Klasse, которой будут придерживаться все следующие модели баварского автопроизводителя.

Next gen BMW X5 Hybrid 2026 Release exclusive illustration blue 1
Рендер нового поколения BMW X5 (G65)

Ее главными отличительными чертами являются необычная головная оптика с несколькими L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также ультракомпактная решетка радиатора в виде двух маленьких «ноздрей». 

Машине может достаться перелицованный бампер с хромированными элементами декора, а также новые боковины кузова со специальными дверными ручками, расположенными в оконных стойках (как в Ford Mustang Mach-E).

BMW X5 Hydrogen 04
Новый водородный двигатель BMW

Ранее сообщалось, что следующий BMW X5 может получить сразу пять вариантов силовых установок. Среди них окажется бензиновый и дизельный моторы, а также плагин-гибрид (PHEV), полноценный электрический двигатель и водородный агрегат. Их характеристики сейчас засекречены. 

Презентация нового BMW X5 G65 должна состояться в 2026-2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:TopElectricSUV

Читайте также:

Последние новости:

Toyota Land Cruiser Prado превратили в грозу бездорожья

Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и...

Экс-SsangYong выпустит новый пикап Q300 для борьбы с...

Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн...

Назван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и...

Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился...

Новые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg:...

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Системы контроля давления в шинах врут? Как бы...

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из...

Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi...

Самым надежным SUV в 2025 году оказался не...

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и...

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+