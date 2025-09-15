Кроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом виде

Один из самых популярных немецких кроссоверов BMW X5 готовится перейти в пятое по счету поколение, которое получит кодовое обозначение G65. Модернизация обещает вывести продажи этого среднеразмерного баварского SUV премиум-класса на абсолютно новый уровень, а пока независимые художники со всего мира гадают на тему того, как будет выглядеть такой «паркетник».

Свое мнение на этот счет недавно раскрыли дизайнеры студии «TopElectricSUV», выложившие рендеры BMW X5 G65 в совершенно ином виде, в которым все привыкли видеть «Икс пятый».

В основу проекта легла концепция дизайна BMW Vision Neue Klasse, которой будут придерживаться все следующие модели баварского автопроизводителя.

Рендер нового поколения BMW X5 (G65)

Ее главными отличительными чертами являются необычная головная оптика с несколькими L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также ультракомпактная решетка радиатора в виде двух маленьких «ноздрей».

Машине может достаться перелицованный бампер с хромированными элементами декора, а также новые боковины кузова со специальными дверными ручками, расположенными в оконных стойках (как в Ford Mustang Mach-E).

Новый водородный двигатель BMW

Ранее сообщалось, что следующий BMW X5 может получить сразу пять вариантов силовых установок. Среди них окажется бензиновый и дизельный моторы, а также плагин-гибрид (PHEV), полноценный электрический двигатель и водородный агрегат. Их характеристики сейчас засекречены.

Презентация нового BMW X5 G65 должна состояться в 2026-2027 году.