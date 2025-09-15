Экс-SsangYong выпустит новый пикап Q300 для борьбы с Kia Tasman

Компания KGM (бывший SsangYong) готовится расширить свой модельный ряд новым пикапом, которому предстоит навязать конкуренцию недавно дебютировавшему земляку Kia Tasman.

В свежем рекламном ролике, показанном на корейском телевидении, были замечены кадры некой совершенно новой машины, которую до этого ранее никто не видел. Предполагается, что речь идет о новом пикапе, который заменит нынешний Musso Sports и, по слухам, получит индекс Q300.

Пикап KGM Q300 в рекламном ролике на корейском ТВ

От автомобиля ожидают кардинальной разницы в сравнении с актуальным утилитарником KGM, которая будет прослеживаться не только во внешности, но и в технической стороне.

Судя по стоп-кадрам с рекламы, спереди новый пикап будет очень похож на современные кроссоверы KGM, в том числе модель Torres, получив брутальные линии и элементы экстерьера.

Сзади машине предстоит выделяться эффектными вертикальными фонарями и гравировкой на центральной части крышки багажника.

Своим видом и высоким дорожным просветом автомобиль намекает на продвинутые внедорожные возможности. И, скорее всего, так оно и будет.

По данным южнокорейских инсайдеров, пикап будет иметь рамную конструкцию, унаследованную у модели Musso Sports. По габаритам машина повторит соплатформенника, а также будет выпускаться в двух разных модификациях: короткой и удлиненной.

Под капотом KGM Q300 должен расположиться 2,2-литровый дизельный мотор, но впоследствии альтернативой для него могут послужить бензиновый турбированный двигатель и даже гибридный силовой агрегат.

Презентация нового пикапа экс-SsangYong состоится в начале 2026 года.