Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн километров

Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн километров

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 15 в 09.56.50

Когда разговор заходит о легендарных автомобилях, способных проехать более 1 миллиона километров, чаще всего вспоминают старые седаны Mercedes-Benz, Volvo и Toyota, но вряд ли кто-нибудь упомянет хотя бы один минивэн. Однако такой автомобиль существует и сейчас находится в США.

Копия Copart listing for high mileage Odyssey 1
Объявление о продаже Honda Odyssey 2014 года в США (Copart)

Издание «Hot Cars» обнаружило минивэн-рекордсмен по пробегу в продаже на одном из местных классифайдов. Отмечается, что километраж машины реальный и подтвержден сразу несколькими авторитетными базами.

Снимок экрана 2025 09 15 в 09.56.58

Речь идет о Honda Odyssey 2014 года выпуска. Утверждается, что с момента схода с конвейера этой машине удалось преодолеть невероятные 902 тысячи 909 мили или без малого 1 миллион 500 тысяч километров. 

Снимок экрана 2025 09 15 в 09.57.12

Несмотря на то, что оригинальный двигатель Honda был заменен в машине на пробеге примерно в 500 тысяч миль (805 тысяч км), в остальном автомобиль сохранился довольно неплохо даже несмотря на множественные очаги коррозии. Их продавец заботливо зашпаклевал, подготовив свой минивэн к повторному окрасу, но уже другим владельцем. 

Снимок экрана 2025 09 15 в 09.57.23

Как конкретно этому Odyssey удалось преодолеть такой пробег, который может оказаться рекордным среди минивэнов? Согласно отчетам, нынешний обладатель этой машины обслуживал свой автомобиль два-три раза в год и никогда не пропускал профилактические осмотры.

Регулярная замена масла и проверка технических жидкостей позволила машине проехать на одном двигателе более 800 тысяч км, а также сохранить оригинальную трансмиссию в рабочем состоянии на протяжении почти полутора миллионов километров. 

Фото:HotCars, Copart

