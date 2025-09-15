Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и Supra не отбирали друг у друга покупателей

Проект возрождения купе Toyota GR Celica считается одним из самых перспективных в планах японского автопроизводителя в ближайшие годы. Модель, вызывающая своим названием ностальгию, вернется, но не положит конец актуальной спортивной линейке «Тойоты».

Автомобили GR 86 и GR Supra останутся в строю, однако руководство компании размышляет, как сделать, чтобы они не отбирали друг у друга покупателей.

Официальных подробностей о том, как в Toyota собираются реализовать задумку, пока нет, но инсайдерские сливы дают определенное представление о том, как эти три модели могли бы существовать одновременно, не мешая друг другу на рынке.

Рендер новой Toyota GR Supra

Ожидается, что следующее поколение Toyota GR 86 сохранит роль спорткупе начального уровня, заняв ту же нишу, что и оригинальный Celica. Что касается абсолютно новой «Селики», то она поднимется в иерархии выше за счет большей мощности и стоимости, вплотную подобравшись к Toyota Supra. Но как сделать, чтобы не лишить из-за этого покупателей «Супру»?

Решение может заключаться в том, чтобы наделить каждый автомобиль собственной ДНК и характером, который выходит далеко за рамки различия в стиле.

Японский портал «BestCarWeb» пишет, что GR Celica получит среднемоторную полноприводную компоновку с неэлектрифицированной силовой установкой на 400 лошадиных сил. В отличие от нее GR Supra, по слухам, сохранит переднемоторную и заднеприводную версию, а также приобретет гибридную систему с суммарной отдачей около 500 лошадиных сил.

Утверждается, что новая GR Supra увидит свет в 2027 году, а GR Celica появится годом спустя – в 2028-м.

Рендер новой Toyota MR2

Не исключено, что впоследствии у троицы GR 86, GR Celica и GR Supra появится полностью электрический собрат, которому могут присвоить название MR2.