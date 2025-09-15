ДомойАвтоновости сегодняToyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и Supra не отбирали друг...

Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и Supra не отбирали друг у друга покупателей

toyota celica render best car ed 01 1

Проект возрождения купе Toyota GR Celica считается одним из самых перспективных в планах японского автопроизводителя в ближайшие годы. Модель, вызывающая своим названием ностальгию, вернется, но не положит конец актуальной спортивной линейке «Тойоты». 

Автомобили GR 86 и GR Supra останутся в строю, однако руководство компании размышляет, как сделать, чтобы они не отбирали друг у друга покупателей.

Официальных подробностей о том, как в Toyota собираются реализовать задумку, пока нет, но инсайдерские сливы дают определенное представление о том, как эти три модели могли бы существовать одновременно, не мешая друг другу на рынке.

2024 Toyota Supra BestCar 1001x565 3
Рендер новой Toyota GR Supra

Ожидается, что следующее поколение Toyota GR 86 сохранит роль спорткупе начального уровня, заняв ту же нишу, что и оригинальный Celica. Что касается абсолютно новой «Селики», то она поднимется в иерархии выше за счет большей мощности и стоимости, вплотную подобравшись к Toyota Supra. Но как сделать, чтобы не лишить из-за этого покупателей «Супру»?

Решение может заключаться в том, чтобы наделить каждый автомобиль собственной ДНК и характером, который выходит далеко за рамки различия в стиле.

Японский портал «BestCarWeb» пишет, что GR Celica получит среднемоторную полноприводную компоновку с неэлектрифицированной силовой установкой на 400 лошадиных сил. В отличие от нее GR Supra, по слухам, сохранит переднемоторную и заднеприводную версию, а также приобретет гибридную систему с суммарной отдачей около 500 лошадиных сил. 

Утверждается, что новая GR Supra увидит свет в 2027 году, а GR Celica появится годом спустя – в 2028-м. 

2024 Toyota MR2 Concept single deck red render best car web 1001x565p 1
Рендер новой Toyota MR2

Не исключено, что впоследствии у троицы GR 86, GR Celica и GR Supra появится полностью электрический собрат, которому могут присвоить название MR2.

Фото:BestCarWeb

