Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi L200

Компания Nissan готовится к началу серийного выпуска нового поколения пикапа Navara. Предполагалось, что машину начнут продавать уже к концу 2025 года, но, похоже, запуск автомобиля состоится не раньше 2026-го.

А пока журналисты и общественность гадают на тему того, как будет выглядеть этот популярный рамный «грузовичок», а также чем будет оснащаться.

В основе машины точно будет лежать свежий Mitsubishi L200. И если верить заявлениям представителей австралийского офиса «Ниссан», в новой генерации Navara не станет 100-процентной копией своего соплатформенника.

Рендер Nissan Navara нового поколения

По словам управляющего директора Nissan Oceania Эндрю Хамберстоуна, компания стремится к тому, чтобы это был именно «Ниссан». Поэтому в проект будет внесен ряд изменений, чтобы машина пересекалась с родственным пикапом Mitsubishi как можно меньше.

Скорее всего речь идет о внешней стороне автомобиля, тогда как технически Navara вряд ли сможет сильно отличиться от брата-близнеца L200. У последнего он, скорее всего, унаследует его 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным турбонаддувом, развивающий 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента.

Нынешняя семиступенчатая автоматическая коробка передач Nissan, вероятно, также уступит место 6-скоростному «автомату» с гидротрансформатором от Mitsubishi.

Презентация нового поколения Nissan Navara должна состояться ориентировочно в конце этого года.