Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi L200

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия 84456c94 252f 559b b4a8 680655550000 1

Компания Nissan готовится к началу серийного выпуска нового поколения пикапа Navara. Предполагалось, что машину начнут продавать уже к концу 2025 года, но, похоже, запуск автомобиля состоится не раньше 2026-го. 

А пока журналисты и общественность гадают на тему того, как будет выглядеть этот популярный рамный «грузовичок», а также чем будет оснащаться.

В основе машины точно будет лежать свежий Mitsubishi L200. И если верить заявлениям представителей австралийского офиса «Ниссан», в новой генерации Navara не станет 100-процентной копией своего соплатформенника.

Копия f1e4446e 4d3b 50eb 9c3b 4a2928250000 1
Рендер Nissan Navara нового поколения

По словам управляющего директора Nissan Oceania Эндрю Хамберстоуна, компания стремится к тому, чтобы это был именно «Ниссан». Поэтому в проект будет внесен ряд изменений, чтобы машина пересекалась с родственным пикапом Mitsubishi как можно меньше.

Скорее всего речь идет о внешней стороне автомобиля, тогда как технически Navara вряд ли сможет сильно отличиться от брата-близнеца L200. У последнего он, скорее всего, унаследует его 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор с двойным турбонаддувом, развивающий 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента. 

Нынешняя семиступенчатая автоматическая коробка передач Nissan, вероятно, также уступит место 6-скоростному «автомату» с гидротрансформатором от Mitsubishi. 

Презентация нового поколения Nissan Navara должна состояться ориентировочно в конце этого года. 

Фото:Theottle
ИСТОЧНИК:Drive

