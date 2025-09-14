ДомойАвтоновости сегодняСамым надежным SUV в 2025 году оказался не Mazda CX-5 и даже...

Самым надежным SUV в 2025 году оказался не Mazda CX-5 и даже не Toyota RAV4

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия apariencia crv 2024 1

Рынок кроссоверов продолжает удивлять своим разнообразием. Практически каждый автомобильный бренд предлагает не один, а целый список представителей этого класса. Но если речь заходит о поиске надежного SUV, то выбор становится гораздо уже. 

Кроссоверы, как правило, имеют больше проблем с надежностью, чем другие типы автомобилей. Однако даже среди них есть несколько машин, которые доказали свою выносливость. Но только один SUV выделяется на фоне остальных в 2025 году своей долговечностью – Honda CR-V. 

2023 honda cr v 1
Honda CR-V 2025

Этот кроссовер является одним из самых высоко оцененных автомобилей в рейтинге надежности авторитетного журнала «J.D.Power». Машина набрала в дисциплине качества и выносливости образцовые 83 балла из 100 возможных, что значительно выше среднего показателя надежности для любого другого автомобиля. 

Отмечается, что CR-V 2025 года недорог в ремонте, а шансы на то, что владелец столкнется с серьезной поломкой минимальны. По оценкам другого известного портала «CarEdge», вероятность того, что этому «паркетнику» понадобится капитальный ремонт в течение первых 5 лет эксплуатации, составляет всего 22 процента. 

Honda CR V Interior
Интерьер Honda CR-V 2025

Почему Honda CR-V такой надежный? Одна из причин связана с тем, что это редчайший представитель сегмента SUV, предлагающийся в том числе с классическим двигателем внутреннего сгорания. Машины с ДВС остаются самыми надежными, заметно опережая гибриды и электрокары по уровню долговечности. 

Сегодня Honda CR-V продаются даже на российском авторынке. Цены на ввезенные альтернативным импортом варианты начинаются от 4 миллионов 90 тысяч рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Системы контроля давления в шинах врут? Как бы...

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из...

Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi...

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и...

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не...

Хит среди минивэнов Toyota превратился в привлекательную микро-квартиру...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не...

Короля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Обновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover»...

В России дан старт продажам некитайского седана из...

В Германии продают «Русский Гелендваген» ГАЗ-69М за 2,2...

«Мини-Гелендваген» готовится побороться за покупателей с новым Land...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+