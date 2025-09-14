Самым надежным SUV в 2025 году оказался не Mazda CX-5 и даже не Toyota RAV4

Рынок кроссоверов продолжает удивлять своим разнообразием. Практически каждый автомобильный бренд предлагает не один, а целый список представителей этого класса. Но если речь заходит о поиске надежного SUV, то выбор становится гораздо уже.

Кроссоверы, как правило, имеют больше проблем с надежностью, чем другие типы автомобилей. Однако даже среди них есть несколько машин, которые доказали свою выносливость. Но только один SUV выделяется на фоне остальных в 2025 году своей долговечностью – Honda CR-V.

Honda CR-V 2025

Этот кроссовер является одним из самых высоко оцененных автомобилей в рейтинге надежности авторитетного журнала «J.D.Power». Машина набрала в дисциплине качества и выносливости образцовые 83 балла из 100 возможных, что значительно выше среднего показателя надежности для любого другого автомобиля.

Отмечается, что CR-V 2025 года недорог в ремонте, а шансы на то, что владелец столкнется с серьезной поломкой минимальны. По оценкам другого известного портала «CarEdge», вероятность того, что этому «паркетнику» понадобится капитальный ремонт в течение первых 5 лет эксплуатации, составляет всего 22 процента.

Интерьер Honda CR-V 2025

Почему Honda CR-V такой надежный? Одна из причин связана с тем, что это редчайший представитель сегмента SUV, предлагающийся в том числе с классическим двигателем внутреннего сгорания. Машины с ДВС остаются самыми надежными, заметно опережая гибриды и электрокары по уровню долговечности.

Сегодня Honda CR-V продаются даже на российском авторынке. Цены на ввезенные альтернативным импортом варианты начинаются от 4 миллионов 90 тысяч рублей.