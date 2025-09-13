ДомойАвтоновости сегодняНовый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Текст: Ростислав Архипов
second gen 2027 kia telluride arrives rugged and modern though only virtually for now 257212 1 1

Первая генерация среднеразмерного кроссовера Kia Telluride появилась в 2019 году. Машину построили на платформе глобальной Hyundai Palisade и адресовали в первую очередь рынку США. В 2022-м году «Теллурайд» был модернизирован, а теперь дожидается более глобальной трансформации.

Разработка второго поколения Kia Telluride находится на финальной стадии, а это значит, что автомобиль поступит в продажу в 2026 году и поменяется не только визуально, но и механически.

Студия-дизайна «Digimods Design» на днях представила собственное видение этого проекта, основанное на шпионских фотографиях прототипов 5-метровых модернизированных кроссоверов Kia. 

second gen 2027 kia telluride arrives rugged and modern though only virtually for now 15 1
Kia Telluride 2 поколения (рендер)

Судя по рендерам, вторая генерация Kia Telluride примерит более брутальный дизайн в сравнении с предшественником, практически полностью избавившись от плавных линий кузова. 

Вертикальная светотехника сохранится, но будет полностью переделана как спереди, так и сзади, решетка радиатора станет шире и сменит внутренний рисунок, а на перелицованном переднем бампере может появиться имитация проушин для закрепления тросов. 

second gen 2027 kia telluride arrives rugged and modern though only virtually for now 8 1
Kia Telluride 2 поколения (рендер)

Что касается технических перемен, то, скорее всего, машина вновь окажется схожа с Hyundai Palisade, который недавно перебрался во второе поколение. У него новый «Теллурайд» должен унаследовать гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового «наддувного» ДВС, который в паре с электромотором будет выдавать 334 лошадиные силы мощности и 460 Нм «момента». 

Премьера кроссовера может состояться в конце этого – начале следующего года.

Фото:Digimods Design

