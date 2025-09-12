ДомойАвтоновости сегодняОбновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover» показан в новом виде

Обновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover» показан в новом виде

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 12 в 15.43.31

Кроссовер Hyundai Santa Fe сходит с конвейера с далекого 2000 года. В 2023-м автомобиль переехал в пятое поколение и кардинальным образом преобразился внешне и технически, став с отдельных ракурсов похожим на британские внедорожники Land Rover.

Следующим шагом в жизненном цикле нынешней генерации Santa Fe станет плановое обновление, которое должно пройти в 2026-2027 годах. Предположить, как поменяется с рестайлингом «Санта Фе», пока сложно, но, как показали неофициальные рендеры студии «Digimods Design», все же возможно.

Снимок экрана 2025 09 12 в 15.43.01
Рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Авторы изображений уверены, что в модернизированной версии популярный среднеразмерный кроссовер Hyundai переживет редизайн передней и задней частей кузова, которые будут подогнаны под внешность нового большого электрического вседорожника Ioniq 9. 

Переделке может подвергнуться оптика машины, которая получит H-образные ДХО в виде светодиодных пикселей, выполненных курсивом. Между ними расположится аналогичная по наполнению полоса, а основные блоки фар будут установлены ниже в модернизированном бампере. 

Кроме того, машину может ждать обновление решетки радиатора и появление у нее вертикальных фонарей сзади. 

Снимок экрана 2025 09 12 в 15.42.43
Рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Кардинальных технически пертурбаций в проекте нового Hyundai Santa Fe ждать не стоит. Сейчас этот кроссовер предлагается в зависимости от рынка сбыта как с бензиновым атмосферным и турбированным моторами, так и с классическими и подключаемыми гибридными силовыми установками.

Список трансмиссий включает в себя 8-скоростные АКПП и «робот» с аналогичным количеством скоростей. 

Фото:Digimods Design

