В России дан старт продажам некитайского седана из Китая с огромным ресурсом

Текст: Алексей Шмидт
toyota avalon 1090208 1

Российский автомобильный рынок в последние годы активно наполняется китайскими машинами, буквально захватившими его на фоне отсутствия официальных альтернатив из других стран. 

Впрочем, периодически разбавлять этот список удается моделям, ввозимым по альтернативному импорту. На днях одной из них оказался седан, который разработан в Японии, выпускается в Китае и выделяется огромным ресурсом на фоне не только «поднебесных», но и других аналогов.

Как удалось выяснить редакции «Daily-Motor», в Россию возобновили неофициальные поставки 4-дверок Toyota Avalon. Машины 2025 производственного года прибывают в страну из Китая через порт во Владивостоке, а затем направляются к своим заказчикам из разных регионов РФ.

toyota avalon 5 1
Toyota Avalon 2025

Все седаны имеют одинаковое оснащение и укомплектованы 2-литровым бензиновым двигателем, развивающим 178 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатая коробка передач CVT.

Toyota Avalon известен своей выносливостью и огромным ресурсом. Согласно исследованию «iSeeCars», этот седан имеет в 4 раза большие шансы преодолеть отметку пробега в 400 тысяч км, чем в среднем автомобиль его класса.

toyota avalon 5 2 1
Toyota Avalon 2025

Вероятность, что эта машина проедет без поломок свыше 400 тысяч километров пробега составляет 22%, что гораздо выше чем в случае c Honda Accord (16,6%) и даже родственной Toyota Camry (13,5%). 

toyota avalon 5 3 1
Интерьер Toyota Avalon 2025

Порядок цен на вернувшиеся в продажу в России Toyota Avalon выглядит следующим образом. За самые простые по оснащению седаны просят от 3 миллионов 49 тысяч рублей, тогда как стоимость наиболее «нафаршированных» седанов доходит до отметки в 3 миллиона 800 тысяч рублей. 

Фото:Toyota

