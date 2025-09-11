В Германии продают «Русский Гелендваген» ГАЗ-69М за 2,2 миллиона рублей

Советские автомобили, продающиеся в Европе, не редкость, но когда речь заходит о классических моделях, таких как ГАЗ-69, особенно в идеальном состоянии, это совсем другое дело.

На днях на популярном старосветском классифайде «Mobile.de» появилось объявление. Его автор предлагает к покупке автомобиль 1963 года выпуска, который называет «Русским Гелендвагеном».

Речь идет о легендарной модели ГАЗ-69. В описании к объявлению говорится следующее:

«Ты хочешь испытать необыкновенные моменты на необычном внедорожнике, который привлекает внимание не только в городе, но и на бездорожье и который никогда не подведет тебя технически? Тогда этот GAZ-69 то, что тебе нужно».

Выставленный на продажу в Германии внедорожник является вариантом модели с литерой «М». Таким машинам был положен форсированный 2,4-литровый мотор.

Автомобиль пережил полную реставрацию, с момента завершения которой преодолел всего 365 километров.

В ходе восстановления кузов внедорожника был полностью перекрашен в оливковый цвет, установлена новая тентовая крыша, а внутри сиденья и скамейки перетянули в новую искусственную кожу.

Кроме того, ремонту и замене подверглись все компоненты ходовой части. Продавец отмечает, что 3-ступенчатая коробка передач, редуктор и система полного привода работают в машине безупречно и идеально подходят для езды по дикой местности.

Автомобиль находится в городе Лейпциг (Германия) и стоит 22 тысячи евро или 2,2-миллиона рублей.