Toyota готовит маленький электрический внедорожник Compact Cruiser EV с запасом хода свыше 600 км

Текст: Алиса Шашкова
Японский автопроизводитель Toyota решил активно взяться за сегмент компактных внедорожников. В ближайшие годы свет увидит его новая модель Land Cruiser FJ, а затем, по слухам, состоится премьера полностью электрического вездехода с компактным кузовом, высоким клиренсом и короткими свесами.

Как сообщает французский портал «L’argus», речь идет о серийной версии концепт-кара Compact Cruiser. Автомобиль навяжет конкуренцию Opel Frontera Electric, а также Hyundai Kona Electric и будет производиться вместе с Toyota Yaris и Aygo X на заводе в Колине (Чехия) и во Франции на площадке в Валансьене. 

Презентация шоу-кара Toyota Compact Cruiser состоялась в конце 2021 года. Машина получила небольшой кубический кузов, по дизайну напоминающий первые «Ленд Крузеры». 

Если верить свежим слухам, по габаритам новый электрический внедорожник «Тойоты» будет располагаться между моделями Urban Cruiser с длиной 4,29-метра и C-HR+ (4,52-метра). 

Никакие механические подробности об этом проекте пока не приводятся, но ходят слухи, что автомобиль получит новое поколение аккумуляторов, которое появится в 2026 году.

Один из потенциальных вариантов батареи для машины – литий-железо-фосфатный блок, который снизит стоимость производства модели на 40%, но при этом обеспечит автомобилю запас хода не менее 600 километров.

Презентация серийной версии концепта Toyota Compact Cruiser должна состояться в 2028 году.

