Японские СМИ: прочность новой Toyota и внедорожные качества не будут иметь себе равных

Линейка Toyota Land Cruiser по состоянию на 2025 год представлена моделями с индексами 70, 250 и 300. Но вскоре этот список будет расширен абсолютно новым внедорожником, который окажется не только самым молодым представителем семейства LC, но и самым компактным и недорогим.

Портал «BestCarWeb» из Японии пишет, что прочность и внедорожные качества этой новинки Toyota не будут иметь себе равных.

Рендер нового компактного внедорожника Toyota для семейства Land Cruiser

Ожидается, что автомобиль получит индекс FJ, но в товарном варианте имя машины может оказаться другим.

Официальная премьера такого компактного «вездехода» запланирована на весну 2026 года. Предполагалось, что автомобиль появится раньше, однако во время разработки у инженеров возникла одна неназванная проблема, которую сейчас им предстоит исправить.

Цифровые дизайнеры прогнозируют самому компактному Land Cruiser брутальную внешность с экстерьерными решениями Land Cruiser 250/Prado, а также высокий дорожный просвет и короткие свесы, которые обеспечат машине отличные характеристики при езде по бездорожью.

Рендер нового компактного внедорожника Toyota для семейства Land Cruiser

Длина внедорожника составит 4,5-метра, ширина и высота по 1,8-метра, а колесная база будет равна 2,7-метрам.

Под капотом автомобиля, построенного на рамном шасси, должны задействовать 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR на 163 л.с. аналогичный тому, что используется в Toyota Land Cruiser 250/Prado. Дизельного 2,8-литрового агрегата у нового Land Cruiser FJ не будет из-за издержек в выполнении норм по выбросам.

Кроме того, ходят слухи, что в будущем у этой модели появится полностью электрическая модификация.