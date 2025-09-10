ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты худшие годы выпуска Toyota 4Runner: владельцы ругают эти внедорожники

Раскрыты худшие годы выпуска Toyota 4Runner: владельцы ругают эти внедорожники

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
В линейке рамных внедорожников Toyota существует не только популярный Land Cruiser, но и другие представители этого сегмента, которые по большей части известны покупателям из США. Один из них – 4Runner. 

Автомобиль, дебютировавший в 1984 году как прочный и простой в эксплуатации вездеход, по неофициальным каналам ввозился в том числе в Россию, где, как и за океаном, завоевал статус качественного и проходимого автомобиля. Вот только далеко не все годы выпуска этой модели считаются одинаково удачными.

Проанализировав данные с профильных форумов портал «Motorbiscuit» раскрыл информацию о том, какие Toyota 4Runner стоит избегать при покупке на вторичном рынке.

Машины 1990-1995 годов выпуска

Второе поколение рамного внедорожника «Тойоты» того периода, особенно с 3-литровым мотором V6, было печально известно проблемами с прогладкой головки блока цилиндров. Перегрев часто приводил к дорогостоящему ремонту двигателя, а ржавчина била по раме и элементам подвески. 

Машины 2001-2002 годов выпуска

Поздние 4Runner третьей генерации отличались неплохой надежностью, но модели 2001 и 2002 годов – исключения. 

Внедорожники преследовала та же проблема с прокладкой ГБЦ и склонность машины к появлению ржавчины.

Машины 2003-2005 годов выпуска

Четвертое поколение рамного внедорожника Toyota вышло в продажу в 2003 году, но в первые годы существования отметилось рядом серьезных проблем. Коррозия рамы, пробитые прокладки головки блока цилиндров и треснувшие панели приборов были для них обычным делом. 

Машины 2015 года выпуска

Пятая генерация 4Runner отметилась как в целом надежная, но все же имела ряд странностей. Владельцы жаловались на сбои в работе мультимедийной системы, а также на проблемы с подключением устройств через Bluetooth. Кроме того, такие внедорожники страдали от дефектов рулевого управления и из-за деформации тормозных дисков. 

Ранее мы рассказывали о лучших годах выпуска другого популярного внедорожника Toyota – модели Land Cruiser.

Фото:Toyota

