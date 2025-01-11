Раскрыты лучшие годы выпуска Toyota Land Cruiser: владельцы молятся на эти внедорожники

Внедорожник Toyota Land Cruiser давно является фаворитом для тех, кто ищет чрезвычайно надежный и при этом проходимый автомобиль. Машина считалась одной из лучших, если не лучшей в своем сегменте во всех поколениях, но определенные модельные годы «Ленд Крузеров» ценятся среди их владельцев больше остальных. О них и пойдет речь в этой статье.

1989 год – непревзойденная классика

Часть 60-й серии Land Cruiser до сих пор остается одним из лучших за всю историю этого внедорожника. Такие машины ценят за их прочность и простоту, а также за классический квадратный стиль.

1995 год – рабочая лошадка

Автомобиль, входивший в когорту 80-й серии, представлял собой значительно доработанный внедорожник. Машина отличилась непревзойденной надежностью и собрала крайне мало жалоб со стороны владельцев. Кроме того, в этом году в Land Cruiser появился постоянный полный привод, который улучшил его внедорожные возможности.

2004 год – современная классика

Ставший частью 100-й серии, Land Cruiser этого года выпуска установил четкий баланс между прочностью и комфортом. Во внедорожнике наконец-то дебютировала независимая передняя подвеска, которая дала ему значительную прибавку в уровне комфорта и управляемости.

Внутри машины появилась роскошная деревянная отделка и современный для своего времени функционал, такой как акустическая система премиум-класса и опциональная навигация.

2012 год – технологичная универсальность

Этот год выпуска «Ленд Крузера» (200-я серия) считается примером приверженности компании «Тойота» инновациям и надежности.

Такие внедорожники получили передовые технологии, в том числе систему Multi-Terrain Monitor, помогающую водителям ориентироваться в сложных условиях бездорожья. А их бензиновый V8 научился развивать мощность в 381 лошадиную силу, обеспечивая достаточную производительность как для езды по городу, так и по проселочным дорогам.

Кроме того, автомобиль получил существенную прибавку в уровне безопасности благодаря появлению в его оснащении боковых шторок и активных подголовников.

2017 год – лучший из лучших

Второй рестайлинг «200-ки» сделал и без того бестселлер «Тойоты» в сегменте внедорожников одним из лучших, если не лучшим автомобилем в своем классе.

Инженеры увеличили производительность 4,5-литрового дизеля на 7 лошадиных сил, отполировали его внешность, внесением точечных изменений в дизайн, а также сделали интерьер еще более роскошным с кожаными креслами премиум-класса, развлекательной системой для пассажиров на задних сиденьях и высококачественным мультимедийным интерфейсом.

Несмотря на все доработки, надежность осталась сильной стороной внедорожника. Автомобиль собрал всего одну отзывную кампанию и несколько незарегистрированных технических проблем, став лучшим выбором для тех, кто ищет надежный, но при этом хорошо оснащенный и проходимый внедорожник.