Маленький и бюджетный спорткар от Toyota готов создать проблемы Mazda MX-5

Популярность компактных спортивных автомобилей с открытым верхом в последние годы быстро растет, что доказывает пример Mazda MX-5. Бюджетный родстер становится все более интересным вариантом для покупателей и бьет рекорды продаж один за другим.

По слухам, Toyota устала наблюдать за этим со стороны и сейчас готовит собственного представителя в этом перспективном сегменте, который будет основан на концепт-каре S-FR образца 2015 года. Более того, в его создании примут участие не только инженеры самой «Тойоты», но и дочерней марки Daihatsu, а также Suzuki.

Рендер нового родстера Toyota

Ранее в Сети появились первые рендерные изображения родстера Toyota, у которого будут клоны от Daihatsu и Suzuki. Машина получила округлую оптику, напоминающую оригинальный шоу-кар S-FR, но более строгие линии кузова, агрессивную решетку радиатора, а также мускулистые задние арки.

Двухдверке предрекают компактный кузов с двумя посадочными местами внутри. В качестве движущей силы для машины, по слухам, задействуют 1,3-литровый 3-цилиндровый турбомотор, который ранее получит хэтчбек GR Starlet (выпуск этого компакта намечен на 2026 год).

Рендер нового родстера Toyota

Мощностные характеристики двигателя не раскрываются, но благодаря облегченному кузову новый родстер Toyota должен суметь навязать борьбу Mazda MX-5 как по динамике, так и по управляемости.

Дебют такого автомобиля может состояться уже в 2027 году.